Re-Turn Of The Wheel

Auch das Zwillingsalbum weiß zu überzeugen!

Vor knapp mehr als zwei Jahren kredenzte uns die Formation mit "Turn Of The Wheel" ihr bislang wohl reifstes, auf jeden Fall aber ihr erfolgreichstes Werk. Im Vergleich zu den Vorgängern war die von Jeff Massey angeführte Band darauf eingängiger und zugleich auch radiotauglicher geworden, hatte sich dafür aber von ihrer urwüchsigen, hemdsärmeligen Rock-Performance nicht entfernt. Reminiszenzen an THE ROLLING STONES und THE FACES waren nahezu permanent auszumachen, ebenso eine gewisse Nähe zu THE BLACK CROWES.

Das trifft logischerweise auch auf das aktuelle Album von THE STEEPWATER BAND zu, das, auch wenn es der Titel durchaus vermuten ließe, keineswegs ein Remake des letzten Drehers geworden ist, sondern eine Fortsetzung. Die Intention der Band war es nämlich, den Fans so rasch wie möglich frischen Stoff bieten zu können, um diese auf Grund der ausgefallenen Tournee zu "Turn Of The Wheel" bei Laune halten zu können.

Gute Idee, denn nicht jede Band war dazu im Stande die Pandemie-bedingte Tourpause mit frischem Material zu überbrücken. Sehr wohl aber THE STEEPWATER BAND, die mit Ausnahme von 'Make It Right', das bereits digital veröffentlicht wurde, und der Band einiges an positivem Feedback einbrachte sowie der akustischen Version des Titeltracks des Vorgängers, auf neue und unveröffentlichte Kompositionen setzt.

Um die Authentizität zu gewährleisten, änderte man am Artwork lediglich die Grundfarbtöne, und hat sich für die Produktion erneut bei Jim Winter im "Vigo Street Studio" in Miller Beach, Indiana eingenistet. Verändert werden musste jedoch das Aufnahmeverfahren, die ansonsten üblichen Studiosessions im Kollektiv waren der Band aus bekannten Gründen in den letzten Monaten nicht möglich. Ansonsten ist nahezu alles gleich geblieben, und "Re-Turn Of The Wheel" daher als Zwillingsalbum zu sehen.

Fans der Band werden damit auch definitiv auf ihre Kosten kommen, denn die US-Amerikaner bieten einmal mehr ihren typischen Mix, und wissen diesen abermals auf lässige und kompetente Manier darzubieten. Anklänge an die eingangs erwähnten Referenz-Bands sind daher wohl auch nicht zufällig zu finden, sondern aus Überzeugung.

Mit dem bereits online zum Hit avancierten 'Make It Right', 'Broken Spirit Blues', 'Found', 'Sharp Tongue', und dem elegant umgesetzten Neil YOUNG-Cover 'Don’t Cry No Tears' gibt es obendrein abermals auch jede Menge Stoff, der für sämtliche Rock-Radio-Sender in unseren Breiten von Interesse sein müsste. Worauf wartet man dort eigentlich noch?