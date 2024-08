Mainstream-Abriss mit richtig fetter Industrial-Energie.

Ganz gleich, welches musikalische Spektakel die Herren von SOULBOUND auf ihrem aktuellen Silberling auch bieten mögen, dürften Verfechter der traditionellen Sparte schon Ausschlag bekommen, wenn ihr Auge auf die limitierte Erstauflage von "obsYdian" fällt, die mit allerhand unnötigem Merch-Bonus als aufgeblähte Box daherkommt. Die Frage stellt sich berechtigterweise, ob man den ganzen Kram überhaupt benötigt, wenn man eigentlich nur guten, modernen Metal hören möchte?



Bevor man hier aber zu tief in die Diskussion einsteigt, sollte erst einmal geklärt werden, ob der von mächtigen Industrial-Beats unterlegte Silberling überhaupt etwas taugt, oder ob man hier direkt skippen kann, weil die übliche Mischung aus stampfendem Riffing und klangtechnisch extrem voluminös aufbereiteten, melodischen Refrains nicht viel Neues liefert. Tatsächlich fällt der Ausschlag hier eher zur erstgenannten variante, weil der Unterhaltungswert der elf neuen Kompositionen durchaus hoch ist.



Dabei macht die Truppe aus Bielefeld unterm Strich nicht viel anders als auf ihren letzten Releases, die ebenfalls im Schnittfeld von DEATHSTARS, EISBRECHER und Konsorten angesiedelt war. Die Songs punkten mit einprägsamen Chorus-Abschnitten, zweifellos starken Hooklines und einer recht überzeugend ausgearbeiteten Dynamik, die den Mittelparts der Nummern ihre explosive Power verpassen.



Songs wie 'Paralyzed', 'Burn' und 'Insane' mögen sich bekannten Strickmustern unterordnen und die Szene nicht revolutionieren, was man ihnen jedoch kaum abschlagen kann, sind ihre sehr offensiven Widerhaken, die sich recht bald in den Gehörgängen einnisten und dort auch ausdauernd ausharren. Dabei ist es egal, ob SOULBOUND die elektronischen Komponenten weiter in den Fokus rückt, mit rifftechnischer Urgewalt für ziemlich krasse Grooves sorgt oder einfach nur die Melodien für sich sprechen lässt. "obsYdian" bietet richtig gutes Entertainment, welches sicherlich dem Mainstream angepasst ist, aber genügend Energie mitbringt, um die gegebene Massenkompatibilität nicht zum Problem werden zu lassen. Und ganz ehrlich: Auch wenn ich persönlich nicht sonderlich auf diesen Sound abfahre, gibt mir die Platte einen ordentlichen Push, einfach nur weil die leidenschaftliche Performance und die satte Power vollends überzeugen!