Dieser Schlangenbiss tut einfach gut!

Vom Zweitwerk der Essener SNAKEBITE aus dem Jahr 2018 war ich schon ziemlich angetan, deshalb machte sich auch gleich Vorfreude in mir breit, als ich las, dass Studioalbum Nr. 3 in der Mache sei. Und das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen. Übrigens haben Fans der Band durch eine Crowdfunding-Kampagne die Produktion von "Cobra Crew" erst ermöglicht. Man möchte am liebsten allen Beteiligten zurufen: Glückwunsch, denn ihr habt in ein Qualitätsprodukt investiert! Klasse haben nicht nur die mitreißenden Songs und die musikalische Darbietung, die über jeden Zweifel erhaben ist, sondern auch das Klangbild. Die 80er Jahre stehen schon in gewisser Weise Pate für die zwischen Hard Rock und Melodic Metal changierenden Stücke, aber SNAKEBITE hat einen eigenen erfrischenden Sound, der einfach jede Menge Spaß macht. Zugegeben, der eine oder andere Reim ist schon etwas klischeehaft und berechenbar, aber ich vermute mal, dass durchaus ein Augenzwinkern im Spiel ist. Einen Fingerzeig in diese Richtung gibt nicht zuletzt das launige 'Kill Wig Metal'. Zu den partytauglichen Stücken passen eben auch die Texte.

Schon der Ohrenöffner 'Blow It Up' ist ein echter Sahnesong. Schneidende Gitarren, tolle Chöre im Chorus, perfektes Schlagzeugspiel – und das alles gepackt in eine glasklare und dynamische Produktion. Danach wird das Gaspedal in 'Stormriders' aber mal richtig durchgetreten, so dass man eigentlich schon von waschechtem europäischen Power Metal sprechen kann. Die Chöre sind auch hier wieder ein Genuss und dieser eingängige Refrain lässt einen nicht mehr los. Dass nach diesem Kracher das Tempo wieder gedrosselt und mit 'Heading For The Best' ein melodischer Singalong-Rocker nachgeschoben wird, passt allemal. Auch 'Wheels Keep On Turning' ist fantastisch. Diese Gitarren! Die bärenstarke erste Albumhälfte wird abgerundet durch das schöne 'Don’t Turn Away', das ein wenig an melodischere Kompositionen von PRETTY MAIDS erinnert. Dominik Nikki Wagners helle Stimme ist wie gemacht für diesen Song. Die zweite Hälfte ist nur minimal schwächer, obwohl es eigentlich ein Frevel ist, von schwächer zu sprechen, denn Stücke wie 'My Burning Love', 'Long Way Home' und das sich wieder metallischer gebende 'Weekend Warrior' sind auch richtig gut.

"Cobra Crew" ist nicht nur ausgesprochen kurzweilig, sondern fraglos das beste Gute-Laune-Album, das ich seit Langem gehört habe. Manchmal braucht es eben einen gehörigen Schuss Endorphine im Leben, und da liegt man mit dem dritten Schlangenbiss namens "Cobra Crew" absolut richtig.