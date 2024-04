Virtuoses, aber dennoch nicht richtig packendes Zweitwerk.

Das Trio SIX BY SIX kann mit bekannten Namen der Szene aufwarten, denn hier musizieren Ian Crichton an der Gitarre (SAGA), Nigel Glockler am Schlagzeug (SAXON) sowie Sänger und Multiinstrumentalist Robert Berry (3.2). Glockler und Berry kennen sich schon lange, da sie früher gemeinsam in der Band GTR aktiv waren. Das selbstbetitelte Debütalbum von SIX BY SIX erschien im Jahr 2022. Aufgenommen wurde das nun vorliegende Zweitwerk "Beyond Shadowland" in Robert Berrys eigenem Soundtek Studio in der Bay Area und wartet mit einem modernen und facettenreichen Klangbild auf. Der Progressive Rock des Trios tendiert gelegentlich in den härteren Passagen ein wenig in Richtung Progressive Metal, zeigt aber daneben auch noch weitere musikalische Einflüsse – etwa aus Jazz und Fusion. Die technischen Fertigkeiten der drei Musiker sind bekanntlich von allererster Güte und auch das Zusammenspiel funktioniert prächtig.



Es geht mit 'Wren' sehr vielversprechend los. Vertrackte Rhythmik und dennoch extrem eingängige Phrasen, virtuose Gitarrenarbeit und Anklänge an SAGA machen den Song zu einem idealen Eröffnungstrack. Hier überträgt sich die positive Grundstimmung auf "Beyond Shadowland", quasi die Freude am gemeinsamen Musizieren. 'Arms Of A Word' ist ein weiterer starker Song, zu dem es auch ein Video gibt. Herausstechendes Merkmal ist der puckernde Bass und der coole Groove. Ein wenig stören mich die Dissonanzen, die andere vielleicht gerade als Stärke sehen würden. Im instrumentalen Mittelteil ist eine Menge Fusion dem musikalischen Cocktail beigemischt. 'Can't Live Like This' arbeitet mit elektronischen Klängen und stellenweise verfremdeten Vocals. 'Obiliex' gefällt mir in seiner eher melodischen Ausrichtung da deutlich besser.



"Beyond Shadowland" ist ein interessantes, anspruchsvolles und vielschichtiges Werk, das allerdings meine Geschmacksknospen dennoch aus verschiedenen Gründen nicht zum Erblühen bringt. Auch das Artwork von Rob Fowler überzeugt mich nicht wirklich. Das einfallslose Logo in Kombination mit den beiden Würfeln, das wir schon vom Debüt kennen, ist auch nicht gerade eine unwiderstehliche Visitenkarte. Mehr noch als bei anderen Alben ist die Bewertung des Zweitwerks von SIX BY SIX eine Geschmacksfrage. Stücke wie 'Titans', die so ganz ohne Wärme auskommen, sind einfach nicht mein Ding. Wer aufgrund der beteiligten Musiker zu einem Spontankauf neigt, sollte zunächst einmal ein Ohr riskieren. Aber vielleicht ist das ja auch das Lieblingsalbum des einen oder anderen Prog-Fanatikers. Wer weiß?