Hellenischer Heavy Thrash Metal aus dem Ödland.

Nach etwas mehr als sechs Jahren Pause kehren die drei Männer von SHADOWMASS mit ihrem zweiten Langspieler, der sich "Wastelands" nennt, zurück. Die Ursprünge der Band gehen bis ins Jahr 2010 zurück, als sich die Vorgängerband FADOM gründete. 2019 erfolgte dann die Umbenennung in SHADOWMASS und die Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums. Aktuell besteht das Trio aus Kostas Kostas Panagiotopoulos am Bass, an Ioannis Votsis den Drums und Stamatis Syrakos an Gitarre und Mikrofon.



Auf "Wastelands" spielt SHADOWMASS eine Mischung aus kraftvollem Heavy und Thrash Metal. Das Album startet schon mit schön flirrender Gitarre, Doublebass und kraftvollem Gesang von Stamatis Syrakos. 'Purge And The Savage Preacher' ist ein guter Einstieg in das Album. In einem ähnlichen Tempo geht es dann auf dem zweiten Song 'Visions Of Desolation' weiter, dieser gefällt mir ähnlich gut wie der Opener, ist allerdings diesem auch recht ähnlich. In 'Addramelechs Laughter' wird ein wenig mehr mit dem Tempo gespielt, auch der Gesang von Syrakos kann mich hier sehr überzeugen. Das Lied ist definitiv ein Highlight des Albums.



Nach dem kurzen Instrumental 'Entropy I' geht es dann direkt über in den Brecher und quasi Titelsong. 'Into Wastelands' bietet wieder ein paar schöne Riffs und die stärkste gesangliche Leistung, das macht Spaß. 'Arriton' ist ein wirklich starker, thrashiger, Nackenbrecher, der dieses Trio von starken Songs beschließt. Das leicht doomige 'Fading' kann leider nicht ganz an die vorherigen Lieder anknüpfen, auch wenn mir das schleppendere Tempo gut gefällt. Nach dem zweiten Instrumental, 'Entropy II', schließt sich das recht unspektakuläre 'Thy Will Be Crushed' an. Auch hier kommt die schon bewährte Mischung aus flirrender Gitarre, Doublebass und kraftvollem Gesang zum Einsatz. Leider erinnert mich dieser Song denn doch sehr an die beiden ersten Tracks.



Unterm Strich liefert SHADOWMASS mit ihrem Zweitling "Wastelands" ein gutes Werk ab. Man merkt, dass die Band einen klaren Sound vor Ohren hatte und diesen konsequent umsetzen wollte. Leider klingen denn doch einige Songs recht ähnlich, wodurch das Album zwar gut durchläuft, aber einen auch nur wenig zwischendurch aufhorchen lässt. Hier wäre in Zukunft ein wenig mehr Abwechslung besser. Ansonsten ist dies ein handwerklich gut gemachtes Album, dem Hörer, die auf gut gemachten Thrash mit einem ordentlichen Hieb Heavy Metal stehen, definitiv ein Ohr schenken sollten.