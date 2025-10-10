Prall gefüllte Best-Of-Compilation!

Wenn ich ganz ehrlich sein muss, geht mir das Geschäftsgebahren der SCORPIONS schon seit einer halben Ewigkeit ziemlich auf den Zeiger. Mittlerweile kann man nicht mehr genau nachzählen, wie viele Farewells Klaus Meine und seine Kollegen schon angekündigt haben, nur um dann direkt wieder - natürlich völlig überraschend - zu entscheiden, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Natürlich sind die Verdienste der Hannoveraner unbestritten, und selbstverständlich kann man nicht genügend Respekt für eine Band zollen, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum feiern durfte und in mehreren Kapiteln ihrer langen Laufbahn Maßstäbe gesetzt hat. Doch die Sympathiewerte sind ein wenig eingebrochen, seitdem die Glaubwürdigkeit zu den eigenen Zukunftsplänen merklich nachgelassen hat.

Was man aber auf jeden Fall nicht von der Hand weisen kann, sind gleich mehrere Punkte: Zum einen sind die ersten Alben bis heute allesamt als verdiente Klassiker gespeichert und gehören zu den wichtigsten Hardrock-Platten, die je komponiert wurden. Und zum anderen bringt die Truppe ihr Material immer noch ansprechend auf die Bühne, selbst wenn der Mann mit der Mütze hin und wieder nicht mehr ganz an seine Bestform anknüpfen kann - doch die SCORPPIONS live, das ist immer noch ein Erlebnis, das man sich definitiv noch mal geben sollte, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Vielleicht ist die nächste Best-Of ja noch mal ein Anlass, die Aktivitäten erneut zu verlängern, gerne auch mal mit einigen ausgewählten Stücken aus der ferneren Vergangenheit, die auf der ersten CD von "From The First Sting" zu hören sind. 'In Search Of The Piece Of Mind', 'Pictured Life' und 'The Sails Of Charon' haben nicht nur hierzulande Generationen geprägt und zeigen eine Band auf dem vorzeitigen Zenit ihrer bewegten Karriere, dürfen daher auf einer solchen Compilation natürlich nicht fehlen. Und auch 'The Zoo', 'Holiday' und 'When The Smoke Is Going Down' sind schmerzlich unterbewertete Kompositionen, die man nach langer Zeit gerne mal wieder auf den Plattenteller legt. Wer die Band noch immer nicht wirklich kennen gelernt hat, sollte sich diese 16 Nummern umgehend draufschaffen und natürlich mit unvermeidlichen Klassikern wie 'Rock You Like A Hurricane' und 'Big City Nights' enden.

Leider gibt es aber auch die Kehrseite der Medaille, und die entdeckt man dann auf dem zweiten Silberling, der sich nahezu ausschließlich den balladesken Geschichten aus dem weitreichenden Katalog widmet, und davon hat die Truppe gerade nach dem Erfolg von 'Wind Of Change' massenweise produziert - nur eben, dass man von Zeit zu Zeit ein bisschen zu dick aufgetragen hat. Daher ist dieser Teil vielleicht auch eher verzichtbar als die vielen Schmankerl auf der A-Seite, als netter Bonus aber natürlich akzeptiert. Ebenso schön ist, dass man einer raren Liveaufnahme von 'This Is My Song' aus dem Jahr 1973 einen wertigen Bonus hinzugefügt hat, der deutlich mehr Laune macht als die zweite unveröffentlichte Nummer, eine 1996 mitgeschnittene Version von 'Send Me An Angel' mit Vanessa May. Aber über zusätzliche Gimmicks will man schließlich nicht streiten!

Streiten kann man indes natürlich darüber, ob eine weitere Compilation jetzt wirklich nötig ist, schließlich haben die SCORPIONS sich im Laufe der Jahre in dieser Kategorie nicht bitten lassen. Sollte man aber die Qual der Wahl haben oder tatsächlich Neueinsteiger sein, ist "From The First Sting" definitiv eine gute Alternative, 60 Jahre SCORPIONS würdig zu feiern!