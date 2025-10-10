SCORPIONS - From The First Sting

From The First Sting

Mehr über Scorpions

Genre:
Hardrock / Heavy Metal
Label:
BMG
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. In Search Of The Piece Of Mind
    2. This Is My Song (Rock & Pop, 09.11.1973)
    3. Speedy's Coming
    4. In Trance
    5. Pictured Life
    6. The Sails Of Charon
    7. Top Of The Bill (Live)
    8. Holiday
    9. Always Somewhere
    10. Lady Starlight
    11. The Zoo
    12. No One Like You
    13. When The Smoke Is Going Down
    14. Still Loving You
    15. Rock You Like A Hurricane
    16. Big City Nights
    1. Rock You Like A Hurricane (Live)
    2. Believe In Love
    3. Send Me An Angel
    4. Wind Of Change
    5. Under The Same Sun
    6. Still Loving You ( Taratata, 28 Apr 1996
    7. Mind Like A Tree
    8. You & I
    9. Wind Of Change (Moment Of Glory)
    10. Always Somewhere
    11. Maybe I Maybe You
    12. Humanity
    13. The Best Is Yet To Come
    14. House Of Cards
    15. Rock Believer

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren