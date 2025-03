Punk Rock ohne wirklich Punk zu sein.

Obschon man beim Blick auf das Labelprogramm davon ausgehen könnte, dass die Jungs von REVOLTING PUPPETS urtypischen Punk Rock produzieren, überrascht die Truppe aus Bern auf ihrem aktuellen Album mit einer relativ vielseitigen Mischung aus leichten Gothic-Rock-Tendenzen, einer leichten Spur Psychabilly und relativ beschwingtem Rock & Roll. Das ist nun per se nicht ungewöhnlich, jedoch insofern überraschend, als sich die Eidgenossen ein ganzes Stück vom üblichen Portfolio entfernen. Das macht die Sache direkt wieder spannend.



Die Band hat sich in Pandemie-Zeiten leider nicht so entfalten können, dass es ihren eigenen Ansprüchen hätte genügen können, so dass man mit ein bisschen Verspätung nun doch noch zum Rundumschlag ausholt - und er hat definitiv eine Menge Potenzial. Zwar fehlen manchmal die durchschlagenden Singalongs, und hin und wieder würde man sich auch eine etwas schmutzigere Attitüde wünschen. Doch der feine Drive von "Tales Of Arson", speziell in der zweiten Albumhälfte, ist hier ein wunderbarer Kompensator, der nicht nur für beste Unterhaltung sorgt, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Dynamik ausgestattet ist. Nummern wie 'Brainwash' und 'Private Cancer' bleiben sofort im Ohr, 'Cowards' und 'Save The Economy' betonen derweil die etwas experimentellere Seite, und mit dem feinen 'Help Me Get Famous' tröstet man auch das Punk-Publikum mit einem anständigen Fast-Forward-Track.



"Tales Of Arson" zehrt letztlich von seinen wiederkehrenden Überraschungseffekten und von seiner unverbrauchten Gangart, aber auch von der eigensinnigen, manchmal etwas schnoddrigen Performance. Zwar könnte der Sound hin und wieder etwas wuchtiger sein, doch summa summarum sind alle bis dato genannten Kritikpunkte nie so einschneidend, dass der Spaß verloren ginge. Wer Punk Rock mit Blick über den Tellerrand gut findet, wird auch die REVOLTING PUPPETS mögen!