Bestes US Metal-Album des Jahres? Hört selbst!

Unverhofft kommt oft. Als diese Herrschaften im Jahr 2024 mit ihren ersten digitalen Singles an die Öffentlichkeit gingen, stand der Underground Kopf. Die ungezügelte Energie, die von allen Songs ausging, war einfach ansteckend, frisch und mitreißend. Nun liegt uns das Debütalbum "Shadows Warning" vor, welches beim jungen Label FHM Records erscheint. Da wir von diesem Label bisher nur hochwertigsten Quality-Stoff serviert bekommen haben, sollte klar sein, dass man sich auch mit POWER SURGE kein Kuckucksei ins Nest geholt hat. Übersieht man einmal den klischeehaften Bandnamen, der allerdings auch gleich programmatisch die Stilrichtung vorgibt, bekommt man neunmal erstklassigen US Metal mit unfassbaren Hooks und Melodien geboten. Bands wie frühe DOKKEN oder ARMORED SAINT kommen in den Sinn. Knackig produziert, mitreißend vorgetragen. Mitreißend? Das Attribut hatte ich doch bereits ganz zu Beginn benutzt, weshalb kommt das hier erneut? Vielleicht, weil die Songs einfach allesamt genau das sind? Mitreißend!

Sollten hier Zweifel an meinen Worten herrschen, bitte ich jeden Ungläubigen, die Ohren in das hochmelodische 'With The Dawning' zu halten und danach noch immer versuchen, mir zu widersprechen. Dieser im Vers beinahe getragene Song, der in erster Linie vom sensationellen Gesang lebt, verfügt über einen Chorus, der unwillkürlich und nachhaltig in den Gehörgängen haften bleibt. Ganz fantastisch!

Wer es gern etwas metallischer mag, ist zum Beispiel mit dem eröffnenden Titelsong wunderbar versorgt. Feine Gitarrenarbeit, die an FIFTH ANGEL erinnert, sorgt sofort für flutschende Finger auf virtuell unsichtbaren Luftinstrumenten und auch hier ist die Gesangsführung erneut von allerbester Klasse. Die andernorts gern mal gelesenen Vergleiche zu ARMORED SAINT kann ich zwar auch nachvollziehen, muss aber sagen, dass Roko Nikolić bei aller stimmlichen Großartigkeit kein zweiter John Bush ist. Zumindest für mich nicht. Dazu fehlt ihm etwas der Rauch im Rachen, den ich bei Mister Bush so einzigartig finde. Dies soll in keiner Weise die Klasse seiner gesanglichen Darbietung schmälern, aber manchmal darf man die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen. Es sei aber auch geschrieben, dass ARMORED SAINT für mich eine absolute Ausnahmeband ist und dass die Jungs von POWER SURGE trotzdem für mich eines der besten Alben im traditionellen Metal der letzten Jahre aufgenommen haben.

Weitere Beispiele sind das rattenscharfe 'Dream Into A Nightmare', welches mitreißend – da ist es schon wieder – flink aus den Boxen galoppiert und auch der Rausschmeißer mit dem passenden Namen 'Burnout'. Hier zeigt die kroatisch-serbisch-britische Truppe, wie man im Jahr 2025 traditionellen US Metal spielt, ohne dabei mit gewürfelten Kinderlied-Melodien zu nerven. Da funktioniert dann sogar die Coverversion 'Carry On' der serbischen Band WARRIORS, die unter Mithilfe von Dejana und Vlad von CLAYMOREAN eingespielt wurde.

Lasst Euch also weder vom unkreativen Bandnamen noch vom sehr schlichten Artwork abschrecken und unterstützt diese tolle Band!