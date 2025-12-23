NOT FRAGILE - One Way To Glory

One Way To Glory

Mehr über Not Fragile

Genre:
Speed Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Relics From The Crypt/Dying Victims
Release:
09.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. One Way To Glory
    2. Hard To Be Alive
    3. Wanted
    4. Too Fast
    5. Seven Guns For Hire
    6. Clairvoyant
    7. Welcome, You The Crowd
    8. Lost In A Dream
    9. Full Moon's Rising
    10. W.I.R.
    11. To Hunt And To Be Hunted
    12. The Evil One

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

