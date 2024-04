Melodischer Metal mit einem guten Schuss nordischer Schwermut und einer ganz eigenen Handschrift!

Die Band NIGHT KING besteht aus den beiden Musikern Roar Bakke (Gitarre) und Thomas Fiil Økland (Gesang) und veröffentlicht mit "Inferno" ihr Debütalbum.



Empfangen wird man von dem kurzen Instrumental 'Overture', welches den Hörer in die mystiche Welt des NIGHT KING zieht, bevor der kraftvolle Titelsong über einen hereinbricht. Es folgt die Bandhymne 'Night King', die ruhig beginnt und sich dann in einen doomig-groovenden Rocker entwickelt. Das anschließende 'Crimson Rain' ist ein flotter, fast fröhlicher Melodic Metal Song mit 80er-Touch, bevor es bei 'I Will Stand' episch-balladesk wird.



Ihr merkt schon, das Album strotzt vor Abwechslung! Der Sound ist nicht poliert, aber glasklar und differenziert, das Schlagzeugt klingt echt, man hört zu jeder Sekunde jedes Instrument glasklar heraus – Hut ab für eine Eigenproduktion! An Thomas Vocals könnte sich der eine oder andere stören, er ist halt kein klassischer Heldentenor, sondern klingt wie ein "kratziger" Andi Deris und in ruhigen Momenten erinnert er ein wenig an Peter Nicholls von IQ. Mir gefällt das und es passt zu der Band wie die berühmte Faust aufs Auge. In jedem Fall besitzt die Stimme Charisma und Wiedererkennungswert!



Die zweite Hälfte des Albums hält unter anderem mit dem wunderschönen 'Fall From Grace' und dem rockigen 'Do Or Die' sowie dem wohl positivsten Song 'Magic Star' ebenfalls ausschließlich Hochkaräter bereit, bevor das fast achtminütige 'Crusader' noch einmal alles Stärken der Band zusammenfasst.



Das Album entfaltet seine volle Strahlkraft nicht beim ersten Durchlauf, man muss sich auf diese Musik einlassen. Wer allerdings originellen Heavy Metal sucht, eine Band, die eine eigene Handschrift mitbringt und auch Einflüssen aus den späten 70er und 80er Jahren nicht abgeneigt ist, wer die BLACK SABBATH-Inkarnation mit Tony Martin oder neue SORCERER mag, der wird hier fündig – ohne dass NIGHT KING wie eine Kopie der genannten Bands klingen würde. Aber dieses Erhabene, diese wohlige Dunkelheit, die aber nie den Funken Hoffnung vermissen lässt, Epik, starke Gitarren und bockstarke Melodien - all das findet sich auch bei NIGHT KING.



Das Album erscheint in Eigenregie, und ist leider – zumindest im Moment noch – ausschließlich digital erhältlich ist. Was wirklich schade ist, denn das (digitale) Booklet gibt neben den Texten auch aus gestalterischer Sicht eine Menge her und würde sich in physikalischen Formaten sehr gut machen.



Alles in allem bin ich mehr als begeistert, checkt die Songs, die im Text verlinkt sind einfach mal an! Lest gern auch unser ausführliches Interview mit Roar und Thomas, in welchem die beiden Musiker viel über sich, die Band und ihre Einflüsse erzählen. Und unterstützt den Underground und gebt dieser Band eine Chance! Es lohnt sich!



Inferno







https://www.youtube.com/watch?v=-jn25moa0rw



Magic Star







https://www.youtube.com/watch?v=No6tF5tzfq0