Hardcore und Rock & Roll auf einer fantastischen gemeinsamen Basis.

Ob NIGHT FEVER derzeit die heißeste Truppe im dänischen Punk Rock ist, kann ich mangels fehlender Szenekenntnis nicht genau sagen. Blickt man allerdings auf das Material des aktuellen Longplayers, kann man sich momentan nicht vorstellen, dass im Grenzbereich zwischen Rock & Roll-lastigem Punk und dreckigem Uptempo-Hardcore eine Truppe am Start sein könnte, die mehr Blut und Schweiß schwitzt als dieses radikale Quintett.



"Dead End" ist dabei mitnichten eine Einbahnstraße, sondern ein Dutzendpack schmutziger Schweinerock-Hymnen mit leichtem Bezug zum HC-Business, exzellenteer Street-Credibility und einem Energieausstoß, der selbst den ersten Gehversuchen solcher Acts wie GLUECIFER schnell den Garaus macht - und das will auf jeden Fall schon mal was heißen. NIGHT FEVER gehen von Beginn an voll zur Sache, grooven sich in tolldreister Geschwindigkeit durch ihren gemeinen Punk Rock, nutzen dabei aber einen Gitarrensound, den man in dieser Schnittmenge ansonsten eigentlich nur von TURBONEGRO gewöhnt ist - nur eben im ständigen Ballermodus.



Es ist ein wilder Crossover, den NIGHT FEVER hier ins Rennen schickt, und erstaunlich ist letztlich auch, wie vielseitig sich die Dänen hier an die Arbeit begeben. Zwischen einzelnen räudigen Punk-Eruptionen gibt es gerne auch mal eine leichte Prise Hardrock ('Numb The Pain'), wohlige Erinnerungen an die Ursprünge im amerikanischen Skater-Sektor (Mike Muir und seine SUICIDAL TENDENCIES würden Nummern wie 'Make 'Em Pay' und 'Rot' definitiv abfeiern) und auch ein paar Grußkarten an den Crust-Nachbarn, der sich in 'Dead End' und 'Reuinited' auch ein paar inspirative Einschübe gönnt. Doch ganz gleich welche Schublade nun passt - und am Ende ist es glücklicherweise keine so richtig - bleibt festzhalten, dass NIGHT FEVER hier ein echtes Pfund herausgehauen hat, von dem man sich gerne den Hintern veersohlen lässt. "Dead End" ist im steten Energierausch und in dieser Form ein echter Glücksfall für die gesamte Hardcore/Punk-Szene!



Anspieltipps: Rot, Reuinited, Make 'Em Pay