NICOLAS CAGE FIGHTER - I Watched You Burn

I Watched You Burn

Mehr über Nicolas Cage Fighter

Genre:
Metalcore
∅-Note:
8.00
Label:
Eigenproduktion
Release:
13.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. I Watched You Burn
    2. Valley Of Agony
    3. Godforsaken Silence
    4. The Executioner
    5. Tempest
    6. Garden Of The Grieving Mother
    7. Death In Bloom
    8. Legacies Of Dust
    9. Existing Beyond Death
    10. Tarnished Remains

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren