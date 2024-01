Gute Ideen, gute Ansätze, aber keine echte Überzeugungskraft!

In einem Paralleluniversum aus Grunge, Alternative und Heavy Rock ist NEVER ELECTED offensichtlich sehr schnell heimisch geworden und macht dort einen recht soliden Job. Ist die Truppe in dieser Nische alleine? Bedient sie ein Special-Interest-Publikum? Macht sie gar Einzigartiges? Auf diese Fragen kann man relativ schnell ein klares Nein einloggen. Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist diejenige nach einem effizienten Qualitätsnachweis, der auch längerfristig Bestand hat. Aber auch hier können die US-Amerikaner keine Antwort geben - und das ist auf Dauer ein Problem.



Mit "Turbulent" begibt sich die junge Combo von Anfang an zwischen die Stühle. Für einen standesgemäßen Heavy-Rock-Act fehlt es an groovigen, dicken Riffs, die melodischen Parts verdienen summa summarum etwas mehr Intensität, und wenn sich die Truppe alternativ-lässig gibt und damit Teile der Seattle-Anhängerschaft bedienen möchte, könnte der Output unterm Strich etwas cooler sein. Klingt abgesdroschen, mag es auch sein, aber irgendwie ist die neue Scheibe an manchen Stellen dann doch weder Fisch noch Fleisch - und auch das ist ein Problem.



Was man den Jungs aber sicherlich nicht vorwerfen kann, ist eine grundsätzlich eigene Ausrichtung, die auch mit einer sehr großen Ideenvielfalt daherkommt. NEVER ELECTED orientiert sich in den genannten Nischen nicht wirklich an bekannten Größen, sondern möchte sehr gerne ein eigenes Süppchen kochen, und hier wird die Sache dann auch spannend. Es gibt melodische Parts mit Hookline-Potenzial, es gibt dreckige Gitarren, und am Ende will man auch nicht leugnen, dass manchmal auch ein sehr angenehmer Groove am Start ist. Aber irgendwie ist das große Puzzle, das die Herren auf "Turbulent" aufbauen wollen, noch mit zu vielen Fragezeichen versehene, weil es keine grobe Linie gibt und sich NEVER ELECTED irgendwann in den zahlreichen Ansätzen verliert, die man in den neuen Stücken wahrnehmen darf. Ein bisschen mehr Crunch würde den meisten Nummern ebenfalls gut tun, die entspannten Stücke dürften gerne ein wenig mehr Relax-Feeling geben, und in den straighten Kompositionen fehlt es an tatsächlich wahrnehmbaren Ankerpunkten.



Von allem ein bisschen zu wenig, das ist wohl ein knappes Fazit, das aber durchaus zutrifft. "Turbulent" ist weitgehend unterhaltsam, aber es ist kein Album, das man mit Überzeugung ein weiteres Mal auflegen möchte.