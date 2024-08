Das Momentum auf der Seite!

Nun, an Abwechslung mangelt es "Never Back Down" wahrlich nicht. Die Modern-Metalcore-Niederrheiner haben mit ihrem selbstbetitelten Rundumschlag ein gewaltiges Album am Start, das vor Wucht und vor allem vor Energie nur so strotzt. Wie man es von den Jungs kennt, bringt der geglückte Wechsel aus Growls und Clean-Vocals Schwung in die Sache, doch was macht die neueste Platte besser als die "Overdrive"- und "Downfall"-Vorgänger? Zumal die zackigen Breakdowns und einprägsamen Hooks schon auf "Pathfinder" zunächst noch konsequenter erschienen. Selbige Veröffentlich war Ende des vergangenen Jahres jedoch "nur" eine 5-Track-EP, und tatsächlich haben es die Mönchengladbacher geschafft, dieses hohe, kurzweilige Niveau auch auf Albumlänge abzuspielen.

Über "Never Back Down" legt sich ein düsterer, unheilvoller Schleier, die Atmosphäre ist packend, der Sound ist wuchtig und modern, hat aber dennoch etwas Bekanntes, Warmes an sich, und vor allem ist es eben die angesprochene Energie, die auf Album Nummer drei so gefällt und auf diesem Haken schlägt wie ein Hase. Dazu kommt die Wucht und Aggressivität, die durchschlägt wie Rocky Balboa. 'Dystopia' ist ein fulminanter Aufwärtshaken mit tollem Refrain, der 'One By One'-Uppercut ist wie 'Outcast' zu Beginn diese typische Abgeh-Nummer, die live künftig definitiv nicht fehlen darf, und während das balladeske 'On The Outside' die andere Seite der Band widerspiegelt und 'Feed Me Your Lies' eher im Unterbewusstsein zündet, steigen bei 'Singularity' und 'Sleepwalking' auch CHAOSBAY und HOLLOW FRONT mit in den Ring und vermöbeln den Gegner auf Teufel komm' raus. Am wirkungsvollsten zeigt sich dies allerdings bei 'Paradox' mit CABAL.

Richtig, hätte ich in den vergangenen Tagen nicht mein jährliches Rocky-Revival gehabt, wären sicherlich noch weitere Durchgänge dieses wirklich superben, gehaltvollen Metalcore-Albums namens "Never Back Down" drin gewesen. Doch Tradition muss sein. Und die gibt es auch bei NEVER BACK DOWN, einerseits mit den bekannten Trademarks, andererseits genug Druck und Entschlossenheit, um mit der dritten, make-it-or-break-it-Scheibe ein ordentliches Leuchtfeuer zu entfachen.