Schönes Jubliläumsalbum mit extra Live-CD.

Zehn Jahre NEUROTOX, das heißt zehn Jahre deutschsprachiger Punkrock mit ordendlich Attitüde und auch einer guten Portion Lebensfreude. Dass die Truppe aus Rheinberg dieses runde Jubliäum auch ordentlich feiern will, versteht sich natürlich von selbst. Doch wo uns andere Bands zum Geburtstag eine Compilation servieren, geht das Quartett den deutlich angenehmeren Weg für die Fans und liefert direkt ein Doppelalbum ab, das eine frische Studioscheibe und eine Jubliäums-CD mit einem Konzertmitschnitt kombiniert. Satte 23 Tracks stehen so für "Echt" zu Buche, das auch im optischen Box-Design eine sehr gute Figur macht. Übrigens sieht die Doppel-CD nicht nur nach einem Boxset aus, es ist auch ein Boxset erhältlich mit diversen Extras.



Aber wir wollen uns hier primär um die Musik kümmern und natürlich legen wir erst einmal mit der ersten CD und den insgesamt elf frischen Kompositionen los, bevor wir uns dem Bonusmaterial auf dem zweiten Silberling widmen. Geboten wird dabei quasi ein Querschnitt durch alles, was der deutsche Punkrock so zu bieten hat. So sind 'Echt' oder 'Heute Nacht' etwa dezent nachdenkliche, aber dennoch harte Punkrocker, die so in der Form auch Kollegen wie MASSENDEFEKT gerne auf die Musikgemeinde loslassen. Beide Songs gehören übrigens zu meinen persönlichen Highlights des Silberling, weil sie beide ordentlich Hit-Potential mitbringen. Nachdenklichere Töne gibt es aber auch, wenn 'Für dich' etwa in großen Teilen von akustischen Gitarren getragen wird und sich zur emotionsgeladenen Ballade entwickelt. Natürlich darf bei so viel Ernsthaftigkeit auch eine Prise Humor nicht fehlen, die etwa das kompakte 'Heul leise' beisteuert, das so auch DIE ÄRZTE hätten schreiben können. Und auch über den heimischen Tellerrand wird geblickt, wenn 'Bis zum Meer' mit einem dezenten Reggae-Flair Größen wie THE CLASH zitiert.



Grundsätzlich machen dabei alle Tracks eine sehr gute Figur, auch wenn der Funke bei mir nicht restlos überspringt. Zuerst fiel es mir schwer, herauszufinden, woran das liegt, doch nach mehreren Durchläufen konnte ich den etwas dumpfen und gerade im Bereich des Schlagzeugs deutlich zu drucklosen Sound als Übeltäter ausmachen, der zumindest in Teilen mein Hörvergnügen bremst. Gut, dass die Live-Mitschnitte auf der zweiten CD hier einen deutlich besseren Job machen und mit druckvollem Klang ein sehr lebhaftes Bild davon vermitteln, was NEUROTOX auf der Bühne für eine Energie mitbringt. Ebenfalls gefallen die beiden, am Ende der ersten CD platzierten Piano-Versionen von 'Heute Nacht' und 'Nur einen Herzschlag', die sogar mit ein paar Streichern angereichert wurden und den bekannten Tracks einige neue Facetten abgewinnen können.



Alles in allem ist "Echt" damit hervorragender Fan-Service. Nicht nur bekommt man ein flottes, vielseitiges und sehr unterhaltsames neues NEUROTOX-Album zum Jubliäum geliefert, die starke zweite CD rundet die Geburtstagssause noch mit tollen Live-Mitschnitten ab, ohne dass Fans gleich für zwei Veröffentlichungen zur Kasse gebeten werden. Abzüge gibt's daher auch nur in der B-Note für den etwas dumpfen Sound des ersten Silberlings, doch trotzdem reicht es insgesamt noch für acht Zähler.