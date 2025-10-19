NERO KANE - For The Love, The Death And The Poetry

For The Love, The Death And The Poetry

Genre:
Dark Folk
∅-Note:
7.00
Label:
Subsound Records
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. As An Angel's Voice
    2. My Pain Will Come Back To You
    3. Unto Thee Oh Lord
    4. Land Of Nothing
    5. Mountain Of Sin
    6. The World Heedless Of Our Pain
    7. Receive My Tears
    8. There Is No End
    9. Until The Light Of Heaven Comes

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

