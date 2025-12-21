NERO DOCTRINE - Daughter Of The Sea

Daughter Of The Sea

Nero Doctrine

Genre:
Melodic Death / Modern Thrash Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Eigen
Release:
15.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Premonition
    2. Daughter Of The Sea
    3. Eight Billion Insects
    4. Interlude
    5. Of Moon And Waters
    6. This Piece Is Ours

