Arbeitswut mit Punk-Mentalität - eine etwas andere Combo.

Wenn die Musiker von NECRO WEASEL nicht gerade schlafen oder anderen menschlichen Bedürfnissen nachgehen, verbringen sie ganz offensichtlich die meiste Zeit ihres Lebens damit, ihre Band mit neuen Songs zu füttern. 2020 gab es das erste Lebenszeichen des Duos aus dem finnischen Tampere, es folgten zwei EPs, fünf Singles und diverse Full-Length-Releases mit dem vorläufig siebten Album in der Pipeline - das nennt man dann wohl mal Arbeitswut.



Erstaunlicherweise ist "A Brave New World" aber dennoch keine Resterampe oder gar eine Ansammlung von Selbstzitaten, sondern durchaus ein sehr vitales Punk-Rock-Album mit ordentlich thrashiger Zugabe, das bisweilen auch an die etwas dreckigeren Gehversuche aus dem Hause SUICIDAL TENDENCIES erinnert. Die Finnen gehen pausenlos ungestüm zu Werke, spielen ihren Stiefel extrem rotzig herunter, setzen aber dennoch auf vielfältige Methoden und bedienen nicht einfach nur den Einheitsbrei im heute nur noch selten geliebten Crossover-Thrash. Zwar ist auch "A Brave New World" in mancherlei Hinsicht limitiert - so ist das dreckige Gebell am Mikro zwar ordentlich aggressiv, aber dennoch wenig variabel - jedoch bleibt eine gewisse Grunddynamik erhalten und führt NECRO WEASEL durch unterschiedlichste Tempolagen immer wieder zum Ziel. Und dieses Ziel besteht in der permanenten Verabreichung einiger ordentlicher Arschtritte.



Die neun neuen Songs haben folglich eine klare Signatur, die von feinen, wenn auch kurzen Gitarrensoli, einigen Hardcore-Grooves und der Extraportion Punk bestimmt wird. Der Unterhaltungswert ist gehörig, Abwechslung gibt es auch ungewöhnlich ausführlich, und an Energie fehlt es "A Brave New World" ebenfalls nicht. Zwar verbraucht sich das Material mit der Zeit ein wenig, weil die stilistischen Einschränkungen nicht wegzudiskutieren sind. Aber Songs wie 'All They Want Us Is To Suffer' und 'Out For Your Blood' machen auf jeden Fall reichlich Laune - und damit sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen trotz allem gegeben!