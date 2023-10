Nicht das, was man erwarten würde ...

Ich habe, ehrlich gesagt, lange überlegt, ob DAVE NEABOREs Solo-EP "Star Feels" überhaupt auf unsere Seite passt. Doch am Ende ist es vielleicht richtig und wichtig über die Kurzrille zu berichten, um viele von euch vor einem Fehlkauf zu bewahren. Solltet ihr beim Namen Dave Nearbore nämlich direkt an seine Hauptband DOG EAT DOG und wuchtigen Hardcore-Hip-Hop-Crossover denken, könnten euch die vier Songs dieser EP, die übrigens den zweiten Solo-Output von Dave darstellt, enttäuschen.



Aber warum könnte die EP zur Enttäuschung werden? Nun, weil Dave sich für sein Solowerk doch deutlich mehr künstlerische Freiheit nimmt, als bei seiner primären Spielwiese. So war etwa schon das Debüt "Retro Inferno" mit seinem Horror-Science-Fiction-Sountrack-Stil reichlich ungewöhnlich, doch "Star Feels" nimmt nicht einmal dort den Ball auf, sondern entpuppt sich als primär instrumentale Synthwave-Platte. So lädt dann der Opener 'Power Plan' direkt dazu ein, das Tanzbein zu schwingen, und könnte problemlos aus den Achtzigern ins Jahr 2023 teleportiert worden sein. 'Star Feels' ist dagegen eher eine etwas düstere und treibende Nummer, hat aber ab der zweiten Minute viele positiv gestimmte Melodien zu bieten und entfaltet mit Vocodergesang mächtige DAFT PUNK-Vibes. 'Delayed Green' wagt schließlich komplett den Sprung in düstere Gefilde und hätte auch gut den Film "Tron" vertonen können, wobei gerade die teils verrückten Synthesizer den futuristischen Klang der Nummer unterstützen. 'Night Shift' beschließt die EP schließlich mit beschwingteren Tönen, die mich phasenweise durchaus an DEPECHE MODE erinnern, und noch einmal die Füße im Takt mitwippen lassen.



So weit, so unerwartet und auch schlecht? Nicht wirklich, denn wenn ihr euch mit Synthwave anfreuden könnt, dann hat diese EP einige echt tolle Songs zu bieten. Gerade die Melodieführung gefällt mir neben dem Retro-Feeling unheimlich gut, weshalb die EP gerade beim Nebenbeihören durchaus hervorragend funktioniert. Erwartet eben von Dave abseits seiner Hauptband nur keinen Hardcore-Crossover und "Star Feels" könnte euch vielleicht sogar begeistern. Ich fand die EP jedenfalls nach anfänglichem Schock überraschend unterhaltsam.