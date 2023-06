Prädikat: wertvoll.



Die Mannen Jean-Sébastien Goyette, François Fournier, Sylvain Moineau, Antoine Michaud, Michel St-Père und Sänger Jean Pageau sind als MYSTERY einfach eine Bank. Eine verlässliche Größe im melodischen Prog Rock, die auf bis dato sieben Alben den Zuhörer auf eine hochfaszinierende, stimmungsvolle Reise mitnahmen. Über die gesamten Albumlängen haben die sechs Kanadier es stets geschafft, die Authentizität hochzuhalten, die Emotionen hochzukochen, die musikalische Qualität hochzuhieven. Nach zwei Live-Alben widmen sich die Herrschaften also wieder einem Studioepos, dem ersten nach dem 2018er "Lies And Butterflies", das vor allem in Sachen Nachhaltigkeit noch Wochen nach dem ersten Durchgang einen enormen Sprung machte. Bei diesem Phänomen kann hoffentlich auch "Redemption" mitreden, hat das achte MYSTERY-Album durchaus das Potential, auch in der Folgezeit noch Reichhaltigkeit zu gewinnen.



Dass das Sextett eine Klasse für sich an den jeweiligen Instrumenten ist, steht außer Frage, doch vor allem die Kombination der einzelnen Sequenzen – gefühlvoller Gesang samt warmem Klavier, melodische Gitarren samt tollem Groove, melodische Mitsing- und summ-Momente samt episch ausufernder Aura-Arrangements – ist das Salz in der "Redemption"-Suppe. Die Klangwelten sind ausgewogen, die Spannungsbögen sehr geschmackvoll, die einzelnen Songs abwechslungsreich und reichen, so kennt man MYSTERY, auch heuer wieder von epischen Rockern über himmlische Balladen bis hin zu kecken, vorwitzigen Rock-Momenten. Hierbei ist vor allem der Titeltrack ein Paradestück des aktuellen MYSTERY-Sounds, kristallisiert das dramatische 'Redemption' doch sämtliche Stärken der detailverliebten Kanadier.



Was mich ab und an am generellen Prog Rock stört, sind Songs in Überlänge, die auch schnell in die Langeweile abdriften. Bei 'Is This How The Story Ends?' ist das nicht der Fall, sind die knapp 19 Minuten Atmosphäre pur. Nicht ganz so opulent, aber dennoch wertvoll, ist die 'The Beauty And The Least'-Melancholie, 'Behind The Mirror' als stimmungsvoller Opener und 'Pearls And Fire', das mit seinen knapp 12 Minuten auch hohe Wellen schlägt. Einzig das balladeske 'My Inspiration' packt mich nicht, doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich eines Tages aufwache und von dieser süßlichen Melodie heimgesucht werde. Ich sprach zu Beginn von der Langfristigkeit eines MYSTERY-Albums, so dass "Redemption" in den kommenden Wochen noch weiterwachsen kann. Ähnlich wie die Unkrautleiter auf dem geschmackvollen Artwork.