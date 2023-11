Kein Black Metal weit und breit.

MYRKUR startete als Projekt der Dänin Amalie Bruun, "Spine" ist das vierte Studio-Album. Die Frühwerke waren ja stark von Black Metal geprägt und schlugen in der Szene massiv ein, man konnte geradezu von einem Hype sprechen. Dann kam der radikale Stilwechsel auf "Folkesang" - und ich war plötzlich auch infiziert. Mit den beiden schwarzmetallischen Werken kann ich weiterhin wenig anfangen, da sie für mich zu wenig aus der Masse herausstechen. Richtig fies und bösartig war MYRKUR natürlich auch nie, aber ich erwarte Wildheit und Extreme. Bei Black Metal denke ich ja primär an die Zerstörungswut Norwegens der frühen Neunziger. Das gab es bei MYRKUR nie. "Folkesang" war aber eine Göttergabe, ein Wunderwerk, das die Klasse von Acts wie WARDRUNA sogar überbot. Folk für die Metal-Masse quasi.



Jetzt war ich natürlich extrem gespannt auf "Spine". Würde man zurückgehen zum ordentlich gemachten, aber wenig innovativen Black Metal vor 2020? Oder die Folk-Schiene weiterfahren? Die Antwort ist: Man macht weder das eine, noch das andere. Amalie bringt uns einen faszinierenden Dark Rock, mit Einflüssen aus dem Folk, aus der elektronischen Musik, aber auch mit Metalriffs, Piano-Parts und Gesangslinien, die an Art Rock erinnern. Der Mix wirkt dadurch enorm eigenständig. Die Künstlerin erfindet sich quasi neu und geht einen Weg, der kaum kommerziell geplant sein kann, denn auf irgendwelche mitsingbaren oder gar tanzbaren Hits (die es in der schwarzen Szene ja gibt) wird völlig verzichtet. Meine Frau, die permanenter Metal-Beschallung (gegen ihren Willen) ausgesetzt ist, hat mich neulich gebeten, die Scheibe auszumachen, obwohl sie auch viel Thrash, Death und Black Metal erträgt. Also, bitte sucht hier nicht nach easy listening!



Ich bin von der Scheibe in den Bann gezogen, und kann dabei gar keine Hits benennen. Die Atmosphäre, inklusive der Farbgebung des Covers und des Booklets, der Gesang und die hochklassigen Riffs lassen mich versinken in eine Welt, in der ich normal kaum unterwegs bin. Und Amalie macht es so viel besser als viele, die das normalerweise produzieren. Ein wunderbares, aber nicht unanstrengendes Album. Wer bei MYRKUR auf Black Metal gehofft hat, der wird hier brutal enttäuscht - nur sporadische Riffs erinnern noch daran. Wer das beste Folk-Album der letzten Jahre reproduziert haben wollte, der bekommt auch nur Fragmente, die daran erinnern. Wer seinen Rock eigenständig und innovativ, dazu hoch emotional mag, der sollte dieses hitfreie Album antesten. Vielleicht wirst du genauso verzaubert wie ich.



PS: Ich wusste nicht, wie ich ein so dermaßen hitfreies Werk benoten soll. Hier könnte auch eine 9,5 stehen.



Anspieltipps: Like Humans, Valkyriernes Sang, Menneskebarn.