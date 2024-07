Das Debüt kommt nach Europa!

Glaubt man den vielen Stimmen im World Wide Web, sind Live-Auftritte von MYRIAD DRONE ein cineastisches Erlebnis für die Sinne und eine tranceartige Erfahrung, deren lohnende Effekte nachhaltig ausstrahlen. Bis dato musste sich das Sextett jedoch darauf beschränken, in der australischen Heimat respektive in Neuseeland zu touren, weshalb die Veröffentlichung einer neuen Scheibe samt europäischem Vertrieb vielleicht den Anstoß geben könnte. die Herren von Down Under auch auf hiesige Bühnen zu locken.



Ganz so neu ist "Arka Morgana" allerdings nicht. Die Platte datiert auf das Jahr 2019 und wurde seinerzeit in Eigenregie bzw. auf digitalem Wege und während der Gastspiele der Band verkauft, erfährt nun aber auch hierzulande Erwähnung, zumal es hier auch wichtig erscheint, MYRIAD DRONE von der ersten Note an kennenzulernen. Die post-rockigen Instrumentals, die die Band auf ihrem Debüt zusammengestellt hat, sind dann auch aller Ehren wert: wunderbar verträumte Gitarrenspuren, spannende Drum-Fills, sanfte Basslinien und eindringliche Melodien kennzeichnen den Erstling der Australier. Sie geben ihm auf Anhieb ein tatsächlich Kino-affines Format, in dem sich die wiederkehrenden Harmonien dann immer weiter ausdehnen und schließlich in einem unbemerkten Moment die Ohrmuscheln voll und ganz belagern können. 'Time Enough At Last' deutet schon an, wohin die Reise von MYRIAD DRONE geht, mit welcher traumwandlerischer Sicherheit die Herren Melancholie und Melodie in eine intensive Verbindung bringen und das Publikum vollends in ihre Welt ziehen. Das herausragende Titelstück und das von versteckten Backing Vocals gezeichnete 'Atonement' können hier sogar noch Steigerungen hervorrufen, herrliche Spannungsbögen generieren, gleichzeitig aber auch immer die Bodenhaftung wahren, da MYRIAD DRONE trotz aller Experimenbtierfreude niemals den Faden und damit auch dieses homogene musikalische Grundthema des Albums verliert. Auch in eher ruhigen Nummern wie dem überlangen 'Disguidance' und dem abschließenden 'Unrequited' bleibt die Truppe ihrer Linie treu, schert nicht zu weit aus und komplettiert einen durch und durch runden Gesamtkomplex, dessen musikalische Klasse definitiv nach Updates verlangt - und eben nach besagten Live-Gigs.



Fünf Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung schickt MYRIAD DRONE mit "Arka Morgana" eine instrumentale Bombe in den Westen, deren Explosion hoffentlich in Post-Rock-Kreisen zu spüren sein wird. Gerne dürfen die Herrschaften künftig genau hier ansetzen!