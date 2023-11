Ein Album mit zwei Gesichtern - und nicht jedes davon strahlt.

MORMANT DE SNAGOV als klassische Black-Metal-Combo zu identifizieren, fällt nach den ersten Höreindrücken des neuen Albums äußerst schwer. Die Truppe aus dem finnischen Turku experimentiert zwar mit einigen sphärischen Versatzstücken, arbeitet sich in Kompositionen wie 'Absurdity Ingrained' und 'Perennial Bliss' bevorzugt durch einige vertrackte Thrash-Arrangements, die in der Summe aber keine wirkliche Orientierung geben können.

Aus dem Nichts heraus erklingt dann der Titelsong der neuen Platte, der fünften Full-Length seit dem Auftakt anno 2010, und mit einem Mal sind die anfänglichen Zweifel ob der Ausrichtung oder der generellen Strukturlosigkeit schlagartig weggefegt: 'Invocation Through Revocation' ist eine Hymne vor dem Herren, bietet neben reichlich Raserei auch einige auserlesene Melodien und stellt die Scheibe gehörig auf den Kopf. Warum nicht direkt mit dieser Entschiedenheit zur Sache kommen?

Im weiteren Verlauf kann MORMANT DE SAGNOV die positiven Eindrücke weiter bestärken und sich zurück auf die alten Tugenden besinnen. 'The Cloak Of Doctrine' ist 90er-Finsterstoff der feineren Sorte und für Liebhaber der zweiten Welle auf jeden Fall nahe an einer Offenbarung, und mit dem stampfenden 'Heretic Inception' schließt man auf gleichem Level an das soeben Gehörte an. Das melodische Instrumental 'Valediction For The Nameless' beschließt letztlich eine Platte, die einige Fragen aufwirft, weil sie grundsätzlich sowohl inhaltlich als auch qualitativ einer Zweiteilung unterliegt. Einer weniger erbaulichen experimentellen Phase zu Beginn folgt schließlich ein richtig starker Abriss, der mit Old-School-Elementen auf allen Ebenen (man höre auf die feinen Backing-Keyboards) punkten kann. Entsprechend gibt es in der B-Note einige unvermeidbare Abzüge - und das wäre nicht nötig gewesen, wären die Finnen einfach auf ihrem traditionellen Wege weiter vorangeschritten!

Anspieltipps: Invocation Through Revocation, The Cloak Of Doctrine