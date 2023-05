Eine machtvolle Meldung zurück, leider mit schlechtem Sound.

In den frühen 80er Jahren formierte sich in Schweden die Heavy-Metal-Gruppe MINDLESS SINNER, die in den folgenden Jahren die Vier-Track-EP "Master Of Evil" und das Album "Turn On The Power" aufnahm. Doch offenkundig stellte sich nicht der erhoffte Erfolg ein, und so folgte Ende der 80er unter dem verkürzten Namen MINDLESS noch ein Album mit Mainstream-tauglichem Rock, das aber auch nicht zum Durchbruch führte, sondern zur Auflösung der Band. Seit knapp zehn Jahren gibt es MINDLESS SINNER wieder. Kurze Zeit nach der Neuformierung, genauer gesagt 2015, trat die Truppe beim "Keep It True"-Festival in Lauda-Königshofen auf. Ein Mitschnitt dieses Gigs kam 2018 unter dem Titel "Keeping It True" heraus und erscheint nun als Neuausgabe.

"Keeping It True" ist ein passender Albumtitel, denn er spielt nicht nur auf das Festival an, sondern ist auch programmatisch zu verstehen. In ihrem zweiten Anlauf geht die Gruppe keine Kompromisse mehr wie in den späten 80ern ein, sondern spielt nun wieder Metal. Dementsprechend setzt sich die Setliste ausschließlich aus Liedern von "Master Of Evil" und "Turn On The Power" zusammen.

Der Auftritt fängt mit der Hymne 'We Go Together' an, mit der auch das Album eröffnete. MINDLESS SINNER zeigt sich in sehr guter Form und reißt bald schon das Publikum mit. Auch wenn der Erfolg der Gruppe nicht sehr groß war, scheint sie doch einige textsichere Fans gefunden zu haben, wie mehrfach nachzuhören ist. Das Programm bietet gute Melodien, starke Soli und abwechslungsreiche Arrangements. Schnelle Geschosse wie 'Live And Die' oder 'Here She Comes Again' mischen sich mit Stampfern der Sorte 'Broken Freedom' und 'Voice Of The Doomed'. Auch wenn bei der Beschreibung von MINDLESS SINNER sicher keine Superlative angemessen sind, gibt es doch rundum gute Musik zu hören. Umso deutlicher beeinträchtigt die schwache Soundqualität das Hörvergnügen. Vor allem die starken Leadbreaks beispielsweise von 'I'm Gonna (Have Some Fun)' oder 'Screaming For Mercy' leiden unter dem mauen und dumpfen Sound.

Die Neuauflage von "Keeping It True" erscheint als CD und LP, sowie digital, wobei auf Vinyl 'Voice Of The Doomed' fehlt.