MILITARIE GUN - God Save The Gun

God Save The Gun

Mehr über Militarie Gun

Genre:
Alternative / Indie / Post-Hardcore
∅-Note:
7.00
Label:
Loma Vista / Concord
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Pt II
    2. B A D I D E A
    3. Fill Me With Paint
    4. Throw Me Away
    5. God Owes Me Money
    6. Daydream
    7. Maybe Ill Burn My Life Down
    8. Kick
    9. Laugh At Me
    10. Wake Up And Smile
    11. I Wont Murder Your Friend
    12. Isaacs Song
    13. Thought You Were Waving
    14. God Save The Gun

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren