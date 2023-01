Erhaben und tödlich!

Die Zugkraft, mit der das britische Todesflaggschiff seine Alben veröffentlicht, ist schon erstaunlich. Dabei schaffen es Karl Wiletts und MEMORIAM 2017 ein formidables Debüt im BOLT THROWER-Gedächtnisgewand zu kredenzen, legten 2018 und im Folgejahr mit "The Silent Vigil" und "Requiem For Mankind" kongeniale Nachfolger hin und das mächtige 2021er Bollwerk "To The End" gehört nicht grundlos zu meinen meistgehörten Death-Metal-Scheiben der letzten Jahre. Schritt für Schritt schafften sie es aus dem großen Schatten der "Those Once Loyal"-Meister herauszutreten und auf die ganz eigenen Stärken zu setzen, ohne dem Geist von einst gänzlich Lebewohl zu sagen. Das können und sollen die Briten auch nicht, doch zwischen dem BOLT THROWER-Sound und dem vorliegenden Stahl "Rise To Power" liegen kleine, aber feine Unterschiede, die MEMORIAM äußerst gut zu Gesicht stehen.

Doch auch im Vergleich zum "To The End"-Brett klingen die neuen Stücke noch eine Spur weit frischer, unberechenbarer und dieser brodelnde Vulkan, auf dem das Achteck des Todes geschmiedet wurde, macht eine unheimlich gute Figur. Als Freund des Optischen sticht gleich zu Beginn das geile Artwork ins Auge, und bevor die ersten Töne einsetzen, legt sich eine wohlige Vorfreude auf die Gänsehaut ob der gewaltigen Dinge, die auf uns akustisch zukommen und zeigen, wie frisch Death Metal der alten Schule auch anno 2022 klingen kann. Und die Songs haben es in sich!

'Never Forget, Never Again (6 Million Dead)' spricht auch ob der Holocaust-Thematik eine eindeutige Sprache: Nach kurzem, atmosphärischem Intro stampft sich der Opener immer gewaltiger und unbarmherziger durch die Gehörwände - ein Schädelspalter par excellence, von dem auch die Kompromisslosigkeit von 'Total War', trotz oder gerade ob melodischer Momente nach dem stürmischen Beginn, ein Liedchen singen kann. Und weshalb dieser Death Metal so frisch klingt, ist der doomig-melodischen Parts in 'I Am The Enemy' und der zähflüssigen, aber dennoch dynamischen Aura in 'The Conflict Is Within' inklusive beinah schon verträumter Parts geschuldet, mit der der ersten "Rise To Power"-Hälfte ein Sahnehäubchen-Ende geschenkt wurde.

Die mörderisch-guten Grooves, die gewaltig-finstere Aura und die brachiale Stärke des MEMORIAM-Death-Metals halten auch bei den folgenden Stücken das Heft fest in der Hand, denn trotz melodischen Anflugs und mit dezentem Gefrickel bahnen sich 'Annihilations Dawn' und 'All Is Lost' ihren Weg, ist das Titelstück ein geglückter Stellvertreter für die generelle Stärke des Albums und 'This Pain' ein formidabler Abschluss, der ruhig beginnt und sich von Sekunde zu Sekunde immer höher aufstellt um anschließend alles niederzumähen, was bei "drei" nicht auf den Bäumen ist. Gemeinsam mit einem zeitgemäßen, aber nicht allzu aufgeplusterten Sound und einem perfekt brüllenden, keifenden und röhrenden Wiletts kredenzen uns die MEMORIAM-Herrschaften schon früh im neuen Jahr ein Genre-Statement, das sich gewaschen hat. So kann man mit Fug und Recht behaupten, dass "Rise To Power" seinem Namen alle Ehre macht und sich locker flockig als bisher MEMORIAM-Scheibe auf die Schulter klopfen kann. Was für eine Machtdemonstration!