Wohlgefühl pur.

Das letzte Album der Melodic Rocker MECCA mit dem Titel "III" wurde vor beinahe sieben Jahren veröffentlicht und ist als CD ein gesuchtes und entsprechend teures Sammlerstück. Im letzten Jahr konnten sich die Fans noch über eine Compilation freuen, die dabei half, die Wartezeit bis zum Erscheinen des vierten Langspielers zu verkürzen. Dieser erscheint nun wie schon die Compilation beim Label Frontiers und trägt den Titel "Everlasting". Die doch recht lange Zeit, die für die Fertigstellung des vierten Streichs benötigt wurde, hat sich gelohnt, denn die Scheibe klingt ausgereift, wenn auch ein wenig überproduziert.

Die von Sänger Joe Vana gegründete Formation, die mittlerweile einige Besetzungswechsel hinter sich hat und gegenwärtig als Sextett musiziert, hat sich dem klassischen AOR verschrieben und frönt dieser Leidenschaft auch auf "Everlasting". Stilistisch sind die Neuerungen gegenüber den Vorgängeralben nicht besonders gravierend. Die Kontinuität wird auch durch das Astrolabium auf dem Cover betont, wodurch die Band auch visuell an frühere Veröffentlichungen anknüpft.

Joe Vanas Sohn Joey, der nicht nur über einen ähnlichen Namen wie sein Vater, sondern auch über eine vergleichbare Stimmlage und -farbe verfügt, ist dieses Mal auch mit von der Partie. Er hat nicht nur feine Gitarrensoli, sondern auch sehr beachtliche Gesangsbeiträge beigesteuert, mal als Leadsänger, mal für den Hintergrundgesang. Es ist ja durch Beispiele wie THE EVERLY BROTHERS, die BEE GEES oder FIRST AID KIT hinlänglich bekannt, dass eng verwandte Musiker besonders faszinierende Gesangsharmonien bewerkstelligen können. In den Videos zu 'Mistakes We Made' und 'Falling' kann man Joe und Joey in Aktion bewundern und nachvollziehen, was ich meine. Bei der Ballade 'Everlasting' sind die Unterschiede zwischen Vater und Sohn aber recht deutlich herauszuhören.

Damit sich dieses typische Wohlgefühl beim Hören von Melodic Rock einstellt – natürlich immer vorausgesetzt, man mag dieses Genre –, sind erstklassige Melodien gefordert. Dieser Forderung wird gleich mit dem feinen Opener 'And Now The Magic Is Gone' nachgekommen. Der Song hat einen sehr schönen Refrain, bei dem besonders die Gesangsarrangements auch in den höheren Lagen stimmig sind. Auch unter den folgenden Stücken finden sich einige AOR-Perlen. Die Soli werden so eingesetzt, dass sie nicht vom Kern der Songs ablenken, sondern ihnen einfach noch etwas Energie verleihen. Es ist schon gekonnt, wie das Gitarrensolo in 'These Times (Are For Heroes)' in eine Keyboard-Abfahrt übergeht. Zugegeben, einige Stücke sind schon sehr gefällig geraten ('The Rules Of The Heart', 'Your Walls Are Crumbling Down'), das ändert aber nichts an ihrer Qualität. Als Anspieltipp ist unbedingt die Single 'Falling' zu nennen. Aber auch das abschließende 'Your Way' hat alle Stärken eines klassischen AOR-Hits und kommt SURVIVOR in der Melodieführung recht nahe. Und das ist ausdrücklich als Kompliment gemeint!

Alles in allem ist "Everlasting" ein gelungenes AOR-Album, das den Spagat schafft, sich an der klassischen Phase der melodischen Rockmusik der 80er zu orientieren und gleichzeitig doch modern zu klingen. Im AOR macht der Gesang den Unterschied, und hier lässt Joe Vana keinen Zweifel daran, dass er zu den Großen seiner Zunft gehört. Dieser Punkt und die Qualität des Songsmaterials heben das Album angenehm aus der Masse der Veröffentlichungen heraus.