Oh, wie ist das schön!

Der Titel für das vielleicht entspannteste, coolste und einfach lässigste Album dürfte in diesem Jahr an die MARS MUSHROOMS gehen. Die hiesige Jam-Rock-Kapelle atmet den Spirit der GRATEFUL DEAD, arbeitet mit Country, Americana und Blues und zaubert zwischen einzelnen spacigen Noten auch einen Hauch Prog hervor, der schließlich in einigen psychedelischen Zwischensequenzen noch einmal völlig neu eingekleidet wird. Prädikat: vielseitig - und total wertvoll!



Schon der relaxte Einstieg in "Funerals And Carnivals" ist absolut denkwürdig. Das überlange 'Cabin' nimmt die Fährte des Roots-Rock sofort auf, grüßt die Südstaaten in manchen Passagen etwas deutlicher, ergänzt aber auch einige Singer/Songwriter-Fragmente im Springsteen-Stil zu einer absolut fantastischen Komposition. Dicht darauf folgt das selbstironische 'Clap Your Hands (And Worship Satan)', dessen wiederkehrender Refrain direkt gespeichert und mit einem dicken Augenzwinkern sofort mitgesungen wird. Was für eine herrliche Nummer, was für ein witziger Chorus, was für eine packende Darbietung!



Und auch im weiteren Verlauf denkt die Truppe gar nicht erst daran, den Stimmungspegel zu senken bzw. von ihrer eigentümlichen Route abzuzweigen: 'Soil' arbeitet mit klassischen Blues-Zutaten und lebt von seiner tollen Atmosphäre, 'Whiskey And Tears' entpuppt sich als einprägsame, wunderschöne Ballade, und mit dem psychedelischen Titelsong begibt sich MARS MUSHROOMS dann doch auf diejenigen Pfade, die man hinter einer Band mit diesem Namen auch als Hauptstraße erwartet hätte. Auch hier gilt: tolle Klangkombinationen, wunderbares Retro-Feeling und ein universeller Stilmix, der eigentlich auch kaum nachzuahmen scheint.



Mit der herrlichen Southern-Rock-Nummer verabschiedet sich "Funerals And Carnivals" allzu episch aus diesem neuen Release und lädt ein letztes Mal zur lautstarken Begleitung ein - Americana-Freunden ein absolutes Festmahl! Damit gibt es dann auch keine zwei Meinungen. "Funerals And Carnivals" ist ein richtig tolles Album, stimmungsvoll und relaxt bis zum letzten Ton und eine überragende Bewerbung für einen baldigen Plattenvertrag. Danke für dieses wirklich schöne Erlebnis!