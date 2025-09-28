Radiorock made in Japan.

Im eigenen Land gefeiert, hierzulande nur ein Insider-Tipp: Den Jungs von MAN WITH A MISSION geht es ähnlich wie vielen anderen japanischen Bands, wenngleich die recht westliche Orientierung des eigenen Sounds der Band zumindest in kleinen Teilen eine Ausnahmestellung verschafft - doch was heißt das?

Konkret spielen die Asiaten radiotauglichen Mainstream-Rock, der mit leicht alternativen Zügen aber gleichzeitig poppigen Refrains sofort ins Ohr geht.



In diesem Jahr feiert die Truppe ihr 15-jähriges Bestehen und schenkt den Fans einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Live-Programm nebst vier neuen Kompositionen, bei denen man sich recht schnell ein Bild von MAN WITH A MISSION machen kann. Dieses ist im Vergleich zu vielen anderen Acts aus der J-Rock-Szene nicht ganz so auffällig oder gar spektakulär. Die Songs gehen sofort ins Ohr, gehen aber gleichzeitig keine großen Risiken ein, um diesen Effekt nicht zu verfehlen. Leicht verdauliche Melodien, hier und dort ein balladesker Schub, Singalongs, die im ersten Augenblick gespeichert sind, und eine recht gebügelte Performance stehen auf der Haben-Seite, ein Minimum an Eigenständigkeit und wenig wirklich Individuelles dem gegenüber.



Es mag daher kaum verwunderlich sein, dass die Band vor allem in Nordamerika angesagt ist und dort die größeren Hallen anvisieren durfte, schließlich ist die Massentauglichkeit von MAN WITH A MISSION unbestritten und die im Namen enthaltene Mission ausschließlich auf Erfolg ausgerichtet. Das kann man nun bewerten, wie man mag, denn gute Songs bleiben schließlich gute Songs, doch sollte man wirklich den nächsten Schritt gehen und auch ein bisschen aus der Masse herausstechen wollen, braucht es schon mehr als vorhersehbare und berechnende Strukturen und Bubblegum-Melodien.



Zuzutrauen ist der Band sicherlich eine Menge, die neue Jubiläums-EP rutscht auch gut durch, aber diese besonderen Eigenschaften, die viele japanische Acts mitbringen, kann man hier noch nicht erkennen - und dabei klingt MAN WITH A MISSION schon nicht landestypisch. Aber vielleicht wäre das ja genau der Wunsch...



