XV EP - Across The Globe

Genre:
Alternative Rock / Modern Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Century Media
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Vertigo
    2. Circles
    3. Reaching For The Sky
    4. Whispers Of The Fake
    5. Into The Deep (live)
    6. Merry-Go-Round (live)
    7. Seven Deadly Sins (live)
    8. Kizuno No Kiseki

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

