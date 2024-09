Eine Retro-Zeitreise in sehr unterschiedlichen Kapiteln.

Stilistische Vielfalt ist im Grunde genommen immer ein großes Plus, speziell vor dem Hintergrund, dass es immer schwerer wird, sich musikalisch zumindest insoweit neu zu definieren, dass der Eigensinn und damit auch die Eigenständigkeit gewahrt bleibt. Bei MAMMOTH VOLUME ist die inhaltliche Breite eigentlich seit jeher ein Trademark, mit dem sich die skandinavische Combo im Laufe der nun fast drei Dekaden alle Optionen offen gelassen hat. Allerdings sorgt sie so manches Mal auch dafür, dass die Truppe für die jeweiligen Zielgruppen nicht ausreichend Stoff am Start hat, um vollends zu überzeugen, es sei denn die Open-Minded-Attitüde ist auf der anderen Seite des Lautsprechers ebenso stark ausgeprägt wie bei der 1996 ins Leben gerufenen Kapelle aus Lysekil.



Derartiges muss nämlich eigentlich vorausgesetzt werden, sollte man sich etwas ausgiebiger mit dem aktuellen Werk der Schweden beschäftigen wollen. MAMMOTH VOLUME mag zwar gewissermaßen einen Konsens im von Retro-Vibes durchsetzten Gitarrensound haben, jedoch reicht die Palette auch auf "Raised Up By Witches" von schmutzigen Stoner-Sounds bis hin zu den Vorreitern der psychedelischen Rockmusik vor gut und gerne 50 Jahren, so dass Homogenität weder das erklärte Ziel, noch letztendlich Fakt ist.



Trifft man im Opener 'The Battle Of Lightwedge' und 'Diablo III: Faces In The Water' noch einige Elemente, die man inspirativ sicherlich DEEP PURPLE und auch BLACK SABBATH zuschreiben möchte, widmet sich die Band, vor allem im zweiten Abschnitt des neuen Albums, Klängen, die auf einige Urheber der gelegentlich auch progressiven Musik zurückgehen. Die Musiker selbst nennen THE MAHAVISHNU ORCHESTRA als einen der wichtigsten Einflüsse. Genauso wie die Vorlieben für KING CRIMSOn wird dies in leicht verspielten 70er-Prog-Kompositionen wie 'A Tale About The Photon' und 'Cult Of Eneera' auch sehr deutlich, dies aber natürlich alles im Rahmen einer qualitativ äußerst hochwertigen Aufbereitung. Dennoch ist die inhaltliche Distanz zwischen den einzelnen Tracks manchmal relativ groß und könnte für manchen neuen Interessenten durchaus zum Hindernis werden.



Wer also lediglich die Stoner-Schlagseite von MAMMOTH VOLUME zur Vorliebe erkoren hat, wird womöglich nicht glücklich mit diesem neuen Album. Sollte man aber Retro-Sounds im Allgemeinen lieben und gerne auch vertracktes Material einfahren, ist diese Scheibe wirklich goldrichtig - denn "Raised Up By Witches" hat von allem etwas, und das auf einem extrem hohen Niveau!