Weiter, immer weiter.

Es freut mich sehr, lieber Björn, dass ich dich mit meinen Worten über MALADIE neugierig auf die Band und avantgard'sche Ausrichtung jener machen konnte. Seit dem famosen "…Plague Within…"-Debüt von 2012 habe ich nahezu jede Veröffentlichung des Ludwigshafener Überraschungsbonbons genossen, denn getreu dem Motto "Stillstand ist des Künstlers Tod" haben es Björn Köppler und Co. immer verstanden, die ohnehin schwer zu definierenden Genre-Grenzen zu überschreiten, dabei aber immer stets MALADIE zu bleiben.



Der dritte "Symptoms"-Streich ist nun auch schon drei Jahre alt, also wird es höchste Zeit für den Nachfolger. Richtig, kein Jahr ohne MALADIE-Veröffentlichung und da mir die vierte der Reihe seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht, erlaube ich mir eine Zweitrezension zu "Symptoms IV".



Saxophon und Hammond-Orgel hier, Schreie und weibliche Schönheit dort – all das verpackt in ein akustisches Höllenfeuer, das viele klassische, aber auch ebenso viele extreme Elemente sowie eine so eindringliche wie erhabene Schönheit an Melodie bereithält, das es mir schon früh den Atem verschlägt. Kurzum: 'The Calm Mind' ist ein so massiver wie majestätischer Opener, der – Achtung, Wortspiel – symptomatisch für den Rest der Scheibe steht. Auch im weiteren Verlauf sorgen Bläser und Geklimper für Volumen pur, harsche Attacken für Härte und Chaos, nur um dann gewissen Jungfrauen oder Elvis-Liebhabern schöne Grüße auszurichten.



Nein, Songs wie 'Becoming', 'The Principle' oder 'Far Away, At Home' erzeugen ganz neue Facetten des nahezu unerschöpflichen MALADIE-Sounds. Die verschiedenen Vocals eine ungeheure Spannung, lassen den inneren Film – teils dystopischer, teils epischer, teils chaotischer, teils lieblicher Natur – stets von Neuem abspielen.



Dazu kommen ein so wuchtiger wie glasklarer Sound, Songs wie 'Of Mysteries And Secrets' inklusive Fist-Raise-Faktors oder 'Art Is God' als nahezu perfektes i-Tüpfelchen, sowie die Hoffnung, dass wir bereits im neuen Jahr wieder musikalisch von MALADIE verwöhnt werden. Nein, ist "Symptoms IV" die erste Begegnung mit Björn und Konsorten, wird man von den Eindrücken nahezu überrollt. Doch wusste ich schon im Vorfeld, auf was ich mich einstellen konnte, und wurde absolut nicht enttäuscht. Man kennt doch seine Pappenheimer und freut sich, wenn man immer wieder aufs Neueste von ihnen verwöhnt wird. Ob es nun eine EP oder ein full-length-Album ist, geht mir gehörige am Allerwertesten vorbei, während mich die knapp 40 Minuten in selbigen treten und diesem Jahr einen fulminanten Abschluss verpassen. Chapeau und einen guten Rutsch in neue 365 Tage.