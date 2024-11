Kann Homogenität ein ausschlaggebendes Kriterium sein? Nun, hier sicher nicht...

Dass eine vielschichtige Ausrichtung ein Stolperstein sein könnte, hätten sich die ambitionierten Prog-Metaller von MAITREYA sicherlich auch nicht gedacht. Auf ihrer neuen EP experimentiert die Band jedoch mit einer reichen Auswahl genrefremder Komponenten und schafft es irgendwie nie so ganz, die teils sehr beeindruckenden atmosphärischen Aufschläge so weit zu strecken, dass man sie im ausreichenden Maße auskosten kann. Dabei glänzt "Auxesis" mit fünf wundervollen, richtig starken Kompositionen.



Doch die homogene Linie will sich in den fünf frischen Stücken nicht so recht durchsetzen. Arbeiten die Kanadier im Opener 'Paradigm' noch mit einigen robotigen Fragmenten und durchkreuzen ihren klassischen Stoff mit allerhand zweckmäßiger, aber definitiv gut einsortierter Elektronik, gibt man sich in 'The Traveler' sogar in beschwingte Sphären, verwendet sehr relaxte Sounds, die dann aber von einigen harschen Vocals äußerst überraschend konterkariert werden. Und auch im abschließenden 'Arcana' trifft deftiger moderner Metal mit völlig traditionellem Progressive-Stoff aufeinander, zwar hier in tollen Übergängen sehr fließend arrangiert, aber irgendwie auch wieder extrem kontrastreich, ohne dabei den grundsätzlichen Stimmungsfaden der EP in irgendeiner Form zu berücksichtigen.



Nun stellt sich die Frage, ob es besser gewesen wäre, die klassische Linie weiterzuverfolgen und sich dem vermeintlichen Erwartungsdruck hinzugeben, der durch die durchaus lohnenden vorherigen Releases entstanden ist, oder auch weiterhin über die grob definierten Grenzen des Genres hinauszugehen, wie es auf "Auxesis" geschehen ist. Und in letzter Instanz hat die Truppe aus Ontario hier sicherlich den richtigen Weg gewählt, nur braucht es eben eien Weile, bis die unterschiedlichen Puzzleteile zusammengesetzt werden können und man hinter diesem Release ein und dieselbe Band erkennen kann. Denn egal ob man nun den vertrauten Pfaden einer Band wie DREAM THEATER in 'Still Motion' nachgeht oder eben auch mit teils unüblichen Fragmenten experimentiert, was MAITREYA anpackt, ist jederzeit erfrischend und stark. Nur braucht es auf dieser vorzüglichen EP eben etwas länger, diese Zusammenhänge zu verstehen und jeden Song für sich bewerten zu können. Aber dann, aber dann...