Glamourös undd dreckig - das eigentliche Debüt dieser Kanadier!

Es ist irgendwie ein ständiges Auf und Ab im Hair-Metal-Business. Der glamouröse Sektor des klassischen Hardrocks hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten mehr als nur ein Revival feiern dürfen, jedoch war die Popularität offensichtlich auch zeitlich limitiert, sodass auch viele Newcomer gar nicht erst die Chance hatten, sich ebenfalls mal etwas deutlicher an der Oberfläche zu melden. Ein gutes Beispiel sind die Kanadier LYNX, die in den letzten Jahren zwei EPs herausgebracht haben, die aber unter dem Radar fliegend auf der anderen Seite des großen Teichs kaum gesichtet wurden. Inzwischen hat die Band einen Plattenvertrag und ihr erstes vollwertiges Album eingespielt. Mal sehen, ob es diesmal etwas mehr Rummel um die tief in den 80ern verwurzelte Truppe gibt.



Als Liebhaber der ersten Phase dieses Genres kann man eigentlich kaum Argumente finden, diese Jungs nicht zu unterstützen. Der Sound von "Claws Out" erinnert sofort an die damaligen Highlights von CINDERELLA und POISON, das Songwriting pendelt ebenfalls zwischen diesen beiden Größen, aber auch wenn es um den Hitanteil der neuen Scheibe geht, dürften Tom Keifer und Bret Michaels sicherlich stolz auf ihr Vermächtnis sein, welches sie diesen Nordamerikanern mit auf den Weg gegeben haben. Überraschungen gibt es auf "Claws Out" deshalb auch keine, sondern straighten 80s-Glam-Rock mit einigen metallischen Nuancen, der vor allem dann sehr stark ist, wenn LYNX das Tempo minimal reduziert und das straighte Midtempo mit coolen Singalongs füllt. Der Titelsong, das schwungvolle 'Shake It Up' und das fast schon US-Metal-affine 'Hard As Life' sind die kleinen Meilensteine, die LYNX auf ihren ersten vollständigen Silberling gepackt haben und mit denen sich die Kanadier sicherlich auch abseits der regionalen Szene einen Namen machen können. Mit 'Lights Out' und 'Hell On High Heels' stehen weitere Ohrwürmer in den Startlöchern, die die guten Eindrücke festigen und den Sound des goldenen Jahrzehnts auf eine richtig feine Art und Weise reproduzieren.



Cool auf jeden Fall, dass auch heute immer noch einige junge Bands die damals verpönte Ausrichtung befeuern. "Claws Out" ist Hair Metal in Reinkultur und vor allem mit einer sehr authentischen, nostalgisch anmutenden Produktion!