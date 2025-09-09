Norwegens neue Superstars?

Sie klingt nicht so schmutzig wie TURBONEGRO, die Band lässt den Punk nicht so offensichtlich raushängen wie GLUECIFER, hat aber auch nicht das gemäßigte Ambiente der MOTORPSYCHO-Releases - bei LÜT liegt die Wahrheit irgendwo genau dazwischen, und auch dort wird mächtig gerockt. Die norwegischen Senkrechtstarter haben nicht umsonst den Zuschlag von Bela B. bekommen, als ein Gastakteur für eine der jüngsten Singles gesucht wurde, und dabei ist der betroffene Track ('Glücksschmied') nur eines der Highlights des selbst betitelten Debüts.

LÜT zehrt in erster Linie von einer durchgängighen Unberechenbarkeit, die irgendwo zwar auf der klassischen Indie-Strecke noch mit lässigen Sounds angefochten wird, spätestens aber in der zweiten Hälfte der neuen Platte ausbricht, wo zwischen noisigen Eruptionen, 80s Pop, beschwingtem Punk Rock immer wieder feine Melodiebögen die Oberhand gewinnen und konsequenterweise auch Hooklines im Dauerfeuer erzwingen. Statt jedoch auf penetrante Singalongs zu setzen oder im Drei-Akkorde-Schema bewährte Harmonien zu erschaffen, nimmt sich die Band die Freiheit, den Eigensinn durchzuboxen und aus allen möglichen Perspektiven zu feuern. Und da ist so mancher Hardcore-Shout ebenso willkommen wie eine relaxte Indie-Melodie, ein kitschiger Chorus oder eben der Alternative-Riffgalopp, mit dem der Kollege von DIE ÄRZTE zuletzt sein Konto auffüllen konnte - und das ist in diesem Kontext durchaus positiv zu betrachten.

Zu vernachlässigen ist jedoch keinesfalls, dass "Lüt" über weite Strecken schon am Mainstream kratzt und den Independent-Charakter nicht über die Gesamtdistanz retten kann. Macht aber nix, denn coole Songs bleiben nun einmal coole Songs, und davon hat LÜT auf jeden Fall ein knappes Dutzend am Start. Es ist definitiv abzusehen, dass die Jungs in ihrer Heimat massiv durch die Decke gehen und auch in den hiesigen Alternative-Charts ihren Anker auswerfen werden. Persönlich würde es mir gefallen, weil die Platte auf alle Fälle mächtig Spaß macht!