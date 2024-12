Erneut Musik, um das Leben, das Dasein zu feiern.

Meine Rezension zum vierten Album "Magic Is Alive" von LIONVILLE habe ich damals mit "Unaufgeregte Leichtigkeit des Seins" überschrieben. Eigentlich kann ich das beinahe beibehalten, denn auch in Album Nummer sechs, "Supernatural", ändert sich nicht viel am Sound. Die Titel sind melodiös, der Sound generell ist glasklar und der Gesang unterstreicht harmonisch jeden einzelnen Track. An der Instrumentalfraktion gibt es auch absolut nichts zu meckern, alles astrein.

Abgesehen davon, habe ich auch keine größeren Abweichungen erwartet und ich würde mal behaupten, Fans der Truppe auch nicht. Wozu auch, es ist ein Konzept, das gut funktioniert. Gepflegter 80er Sound, der gut ins Ohr geht und Spaß macht. Insbesonder 'Gone' und 'The Right Time' wecken bei mir Erinnerungen an THE POLICE. Man kann die Musik genauso gut beim gemütlichen Cabrio-Fahren hören, wie auch beim abendlichen Chillen in einer netten Bar – vorzugsweise im Sommer und draußen. Sehr schön das balladeske 'Unbreakable', bei dem man mit geschlossenen Augen träumen kann, wie auch bei 'Another Life' oder dem fast schon kitschigen 'The One'. Überall finden wir auch wunderbare Gitarrensoli und kraftvolles, aber trotzdem dezentes Drumming.

Schon beim ersten Anhören hatte ich ein ganz bestimmtes Szenario im Kopf. Der eine oder andere erinnert sich sicher noch an die Reklame eines Getränks, das vorzugsweise bei chilligen Feten auf der Dachterasse von Gebäuden eingenommen wurde, wobei der Tag langsam in einen Sonnenuntergang wechselte, der in etwa die Farben des Covers hatte. Genau bei solchen Anlässen kann ich mir die Musik von "Supernatural" vorstellen – das ist ausdrücklich nicht despektierlich gemeint. Der letze Titel des Albums, 'Celebrate Our Life', drückt genau dieses Lebensgefühl aus. Das ist es doch, was wir alle gelegentlich brauchen. Schön, dass uns - oder zumindest mir - LIONVILLE das mit dem neuen Album wieder vermitteln kann.

Supernatural

https://www.youtube.com/watch?v=X4wyenSgTkw

Gone

https://www.youtube.com/watch?v=HSpLJ6Cfzwk

Breakaway

https://www.youtube.com/watch?v=Z5ikyAXpe24