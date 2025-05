Lahme Songs, fürchterlicher Gesang!

Es gibt solche Platten, da weiß man eigentlich schon nach kürzester Zeit, dass man mit sich selbst eine längere Diskussion führen muss, um zumindest noch ein paar positive Eigenschaften herauszufiltern. Bei THE LIGHT beschränkt sich dies in erster Linie auf den atmosphärischen Aufbau des Debütalbums, das sich irgendwo in den düsteren Regionen des klassischen Hardrocks zuhause sieht. Und sonst? Ja, sonst ist eigentlich nicht mehr viel übrig, auf das man im Nachgang mit Freuden zurückschauen mag.

Das Material des selbstbetitelten Debüts ist an sich recht schlicht strukturiert, allerdings mit einer Fülle von kraftvollen Riffs bestückt. Auch hier könnte man einen Pluspunkt ausmachen, würde sich die Truppe im Gesamtverlauf nicht ständig wiederholen und wenigstens ein Minimum an Kreativität nach außen kehren. Doch etwaige Forderungen verhallen abrupt im Nirgendwo, ebenso der Wunsch nach anständigen Hooklines oder einigen einprägsamen Melodiebögen. Die Ursache hierfür ist schnell gefunden und ist im leider extrem fürchterlichen Gesang auszumachen. Natürlich geht es völlig in Ordnung, wenn die direkte Herkunft einer Band im Handumdrehen erkannt wird, aber wenn die Akzentuierung englischsprachiger Texte so typisch deutsch ist und dazu ein bisschen lieblos dahingeschmettert wird, darf und muss man hier zu Teilen die rote Karte ziehen. Davon abgesehen fehlt es den Vocals auch sonst an Ausdrucksstärke und Charisma, so dass die Kongruenz zu den deutlichen Defiziten im Songwriting unglücklicherweise schnell gegeben ist. Nummern wie 'Fall' und 'War' sind inhaltlich schon nicht erbaulich, die Performance am Mikro ist dann nur der letzte Sargnagel, der hier in die gesamte Scheibe geschlagen wird.



Am Ende fragt man sich daher auch, ob das süddeutsche Trio im Studio keine Beratung hatte und hier alles unkritisch durchgewunken wurde. Anders lässt sich eigentlich kaum erklären, dass THE LIGHT in wirklich jedem einzelnen Stück ordentlich danebengreift. Aber ja, immerhin stimmt die Atmosphäre.