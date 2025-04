Thrash muss dreckig und derbe sein!

Old-School-Sound, ungehobeltes Riffing, eine satte Prise Todesblei und dazu ein puristisches Thrash-Metal-Inferno, das aus allen Lagen im Dauerfeuer schießt. Wer es sich im Teutonenstahl gerne etwas derber besorgen lässt und noch gut die ersten Gehversuche von DEW-SCENTED im Gedächtnis hat, dürfte vor zwei Jahren bereits auf das selbst betitelte Debüt von LEPER COLONY gestoßen sein. Die positive Resonanz hat die Jungs nun offenbar noch mal gehörig beflügelt und einen Energieausstoß ermöglicht, der auf "Those Of The Morbid" nun in eine straighte Attacke umgemünzt wird.



Die neun frischen Kompositionen knüpfen nahtlos an den Erstling an, kombinieren Elemente aus dem Florida-Death mit den klassischen Komponenten der Bay Area und verpassen dem Ganzen schließlich diese unverkennbare Note, die wohl nur der Thrash made in Germany ausstrahlen kann und die LEPER COLONY schon nahezu perfekt inhaliert hat. Man könnte zwar beklagen, dass die Band hin und wieder noch etwas mehr Druck erzeugen könnte, weil die Produktion nicht ganz so wuchtig ist, doch die rauere Variante passt kaum schlechter zum aktuellen Output und dürfte selbst Liebhabern Hardcore-inspirierten Geschredders richtig gut runtergehen.



Lediglich in Sachen Abwechslung tritt "Those Of The Morbid" ein klein wenig hinter seinen Vorgänger zurück, da die Band meist auf Fast Forward setzt und nur gelegentlich mal die Grooves tanzen lässt. Die Balance ist aber kaum angekratzt, weil es bei LEPER COLONY immer schön aufs Maul gibt und die fein ausgearbeitete Dynamik ihr Übriges dazu tut, dass auf "Those Of The Morbid" der Punch sitzt. Leif Jensen dürfte jedenfalls stolz sein, dass das Erbe seiner Truppe sich endlich auch im hiesigen Underground festgesetzt hat, denn auch wenn LEPER COLONY nicht die direkte Nachfolge antritt, so ist die Truppe doch definitiv bereit, die Fußstapfen schon in Kürze auszufüllen. Die zweite Scheibe ist in dieser Hinsicht nicht nur ein Fingerzeig, sondern ein erneutes Statement!