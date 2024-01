Dreckig, flott und einfach geil - die "Hell Campaign" rockt!

Unbeschwert treten die Herren von LANCASTER seit knapp sechs Jahren mächtig Ärsche und müssen sich dafür gar nicht weit strecken - denn die Truppe aus Quebec City braucht weder auffallend brachiale Riffs noch sonstige Effekte. Es bleibt klassischer, dreckiger und ursprünglicher Heavy Metal in Reinform, den die Truppe auch auf ihrem neuen Longplayer kredenzt, und es macht unfassbar viel Spaß, den Kanadiern bei der Arbeit zuzuhören.



"Hell Campaign" nimmt einige Vibes auf, die man bei den zeitgemäßeren Alben von ANTHRAX und ARMORED SAINT liebgewonnen hat, kreuzt das Ganze mit einem guten Rutsch 80s-US-Metal, muss dabei aber nicht auf Teufel komm raus wie eine typische Old-School-Kapelle klingen. Die Produktion ist dreckig und rau, am Ende aber doch wieder modern und wuchtig und unterstützt das meist vorangaloppierende Material nachhaltig dabei, das Feeling der alten Tage ins Hier und Jetzt zu holen. Musikalisch sind die Referenzen benannt, und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass bei LANCASTER hin und wieder auch mal das Debüt von DISTURBED gelaufen sein sollte, darf man für einen kurzen Augenblick verwirrt sein. Doch die peitschenden Grooves, die ebenfalls Bestandteil von "Hell Campaign" sind, bauen noch einmal Brücken zwischen Tradition und Moderne und verwandeln den Output in ein schier zeitloses Tondokument, das für mächtig Bewegung sorgt.



Doch die Vorzüge lassen sich noch ausweiten: saucooles, arschtightes, manchmal thrashiges Riffing, stabile Widerhaken, vielseitiges Songwriting und ein unwiderstehlicher Drive (vor allem in Uptempo-Songs wie 'Outlaw' und 'Hell Campaign') zeichnen eine Platte aus, die völlig aus dem Nichts heraus kommt, sich aber ihren Weg in die Spitzengruppe derjenigen Underground-Releases kämpft, die man im Kalenderjahr 2023 nicht verpasst haben sollte. Heavy Metal und Rock & Roll sind selten so gut kombiniert wie hier!