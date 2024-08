Die ewige Suche nach dem fehlenden Puzzleteil.

Einfach gut gemacht - diesen Stempel hatten die letzten Releases von LACERATION ebenfalls schon aufgdedrückt bekommen, ohne sich dabei entscheidend aus der Masse der gängigen, bisweilen technischen Death-Metal-Releases herauszuheben. Und auch der Blick auf den neuen Langdreher des Quartetts aus der Bay Area verrät, dass die Herren ihre thrashigen Wurzeln gekonnt mit den Todesblei-Referenzen der Ostküste mischen, gerne auch mal ein paar irrwitzige 80er-Speed-Metal-Leads einbauen und zumindest auf Albumdistanz für genügend Abwechslung sorgen.



Die entscheidende Frage lautet aber selbstverständlich, ob dies genügend Argumente sind, um "I Erode" ebenfalls in die Liste potenzieller Investitionen aufnehmen zu können, und hier bekommt LACERATION letzten Endes zumindest kein eindeutiges Ja. Das Riffing ist prächtig, die Old-School-Atmosphäre mit klarem Querverweis zur OBITUARY-Frühphase ist auch diesmal wieder greifbar, und wenn die Herren zur Attacke blasen, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen liegen. Aber es sind eben hier und dort fehlende Alleinstellungsmerkmale, die gerne mal die Euphoriebremse auslösen und die Begeisterung in Teilen einschränken. Dass Stücke wie 'Impaling Sorrow', das doomige 'Vile Incarnate' und das technische 'Carcerality' absolut bekömmliche Todesblei-Kost auf den Teller legen, steht außer Frage. Aber hin und wieder wünscht man sich auf "I Erode" das gewisse Extra, und nach dieser fehlenden Zutat sucht LACERATION nun auch schon ein bisschen länger.



Trotzdem: Die Performance ist überdurschschnittlich, der relativ raue Sound birgt eine gewisse Authentizität und die Blasts sind in der Tat unwiderstehlich. Wer das verrohte Gekotze von "Slowly We Rot" ebenso mag wie die etwas unbrechenbareren Parts aus dem MALEVOLENT CREATION-Katalog, ist mit "I Erode" also bestens bedient. Sucht man indes nach etwas ausgefallenerem Stoff, ist diese Platte nur bedingt die richtige Adresse - auch wenn es nach wie vor eine sehr gute ist!