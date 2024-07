Eine versteckte AOR-Perle in einer sehr geringen Neuauflage.

In dem Moment, in dem diese Zeilen verfasst werden, darf man schon fast befürchten, dass die Chancen, noch ein Exemplar von "Endless Summer" abzugreifen verschwindend gering sind. Die Wiederveröffentlichung dieses damals nur in Japan herausgegebenen Westcoast-Klassikers bekommt nur eine streng limitierte Auflage von gerade einmal 300 Exemplaren. So toll es auch sein mag, dass die Platte über Pride & Joy Classix einen erneuten Re-Release erfährt (die 1000 Einheiten der 1998 via AOR Heaven erschienene Ausgabe sind ebenfalls längst vergriffen), so fragt man sich, warum die Auflage so gering gehalten wird - denn de facto wurde das Album schon zum Original-Release vor dem hiesigen Publikum verborgen.



Dieser Ärger wird paradoxerweise noch größer, wenn man sich das tolle Songmaterial von "Endless Summer" vor Augen führt. Das 1993 erstveröffentlichte Werk beinhaltet einige wunderschöne AOR-Hymnen, eine tolle Mischung aus 80s-Pop und melodischem Hardrock und zuletzt auch diese ganz besondere Performance der beiden Protagonisten James Studer und Wayne Nelson, den viele noch als Frontmann der LITTLE RIVER BAND im Gedächtnis haben sollten. Dieses magische Zusammenspiel hinterm Mikro ist ungeachtet des ebenfalls starken Songmaterials das eigentliche Highlight dieser Platte.



"Endless Summer" hat eine längere Vorgeschichte, sollte eigentlich schon eine Weile früher in die Regale kommen. Allerdings war noch nicht ganz klar, ob die teilweise schon etwas älteren Nummern in der schlussendlich vorliegenden Version veröffentlicht werden sollten, oder ob Studer und Nelson ein paar Gastakteure bemühen sollten, um die dem japanischen Publikum partiell schon vertrauten Nummern noch breiter aufzustellen. Am Ende entschied man sich dagegen und nahm "Endless Summer" weitestgehend in Eigenregie auf und schlug auf dem asiatischen Markt wie eine Bombe ein. Dass westliche Labels an Nummern wie 'Tokyo Woman', 'Endless Summer' und 'Eye Of The Storm' kein Interesse zeigten, klingt heute wie eine bittere Farce, ist aber bekanntermaßen einer gewissen damals in Seattle gestarteten Bewegung geschuldet, die das Interesse an klassischem Melodic Rock auf ein Minimum reduzierte, während im Land der aufgehenden Sonne nach wie reges Interesse generiert werden konnte.



Bitter ist daher, dass "Endless Summer" es bis dato nur auf vielen Umwegen zu den hiesigen Sammlern geschafft hat, weshalb man eigentlich nur beten kann, dass jeder Interessent noch ein Exemplar der Neuauflage abgreifen kann. "Endless Summer" ist ein zeitlos schönes AOR-Album und sollte eigentlich in jeder Westcoast-affinen Sammlung stehen dürfen!