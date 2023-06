Solide für die Zielgruppe zurechtgezimmert.

Die Bandgeschichte und der Bandname machen keinen Hehl daraus, also wollen wir auch nicht mit schönen Worten um den heißen Brei herumreden, denn die einen werden ihn eh an die Wand schmeißen und die anderen werden ihn gierig auslöffeln. Dass sich die KNEIPENTERRORISTEN aus Hamburg nach wie vor voll im Fahrwasser der ungleich prominenteren Kollegen aus Frankfurt bewegen, ist keine Überraschung, und das ist auch völlig in Ordnung. Zwar sind die BÖHSEN ONKELZ ja seid geraumer Zeit wieder selbst am Start, so dass die Marktlücke nicht mehr ganz so klaffend ist wie sie es war, als Jörn Rüter und seine Mannen mit ihrer Reise begannen. Doch über die Jahre haben sich die Jungs ihre eigene Fangemeinde erspielt, die sie mit mit "Infiziert" einmal mehr zielgruppenorientiert bedienen.



Das Album bezieht seine stilistischen Einflüsse natürlich hauptsächlich von Los Tioz, doch hier und da schlägt auch mal MOTÖRHEAD ('Komm mit uns!', das Solo bei 'Hamburger Nächte') ordentlich durch, oder bisweilen auch eine METALLICA-Note, wie etwa bei den Thrash-Riffs von 'Kneipentouristen' oder der Zupfgitarrenepik von 'Die Zeit ist ein Dieb', und am Ende ist natürlich auch der obligatorische Schuss Oz-Rock von AC/DC oder ROSE TATTOO vorhanden, der auch schon auf das große Vorbild seine Wirkung gehabt hat. Von daher ist alles im grünen Bereich, bei den KNEIPENTERRORISTEN, denn wer die BÖHSEN ONKELZ wirklich liebt, der wird auch bei den Hansestädtern gut bedient, ganz besonders, wenn er die metallischere Phase der Onkelz von ca. 1988 - 1992 am liebsten hat.



Warum gibt's dann nicht mehr als die solide Sechs mit leichter Tendenz nach oben? Nun, ganz einfach, ich mag zwar die ONKELZ im besonderen und auch ganz allgemein den Stil zwischen Oi, Punk und Metal recht gerne, doch bin ich halt auch einer, der immer auf der Suche nach den eigenständigeren Bands eines Genre ist, und da sind wir dann bei den KNEIPENTERRORISTEN schnell am Limit. Sowohl stilistisch als auch lyrisch und in Sachen Hooklines schlägt das Vorbild einfach immer massiv durch, außer vielleicht bei 'Politik und Religion' und 'Lebenselixier', die musikalisch eine derbere Thrash-Kante fahren, wie etwa üblich bei EURE ERBEN, DARKNESS, VENOM (inklusive Text-Zitat) oder SODOM. Für die Zielgruppe daher eine Punktlandung, speziell wenn sie Freude an ein wenig Hamburger Lokalkolorit hat. Für den Rezensenten etwas zu wenig eigenes Profil, aber das dürfte der Band und ihren Fans zu Recht herzlich egal sein.