Musikalisch hervorragend, aber ohne echte Überraschungsmomente.

Immer wieder dient der Wald verschiedenen Bands und Künstlern als Inspirationsquelle: von JETHRO TULL "Songs From The Wood", über WINTERSUN "The Forest Season", HEXVESSEL "All Tree", VON HERTZEN BROTHERS "Red Alert In The Blue Forest" und JONATHAN HULTÉN "The Forest Sessions" bis hin zu RAFAEL PACHA "A Bunch Of Forest Songs", um nur einige Alben zu nennen. Auch mehrere Bandnamen wie etwa DARK FOREST zeugen von dieser Faszination.



Das 1997 von Anton Kalugin gegründete ukrainische Prog-Projekt KARFAGEN verfiel ebenfalls diesem geheimnisvollen Sog und veröffentlichte im Jahr 2023 den Langspieler "Passage To The Forest Of Mysterious". Nun legen die Progressive Rocker mit "Mysterious Forest – The Working Tapes" nach und präsentieren weiteres Material der Session sowie Demo-Aufnahmen. Die Spielzeit von 79 Minuten ist dabei ausgesprochen üppig bemessen. Eine Vielzahl von Musikerinnen und Musikern hat bei der Einspielung mitgewirkt. Anton Kalugin hat die Titel nicht nur komponiert, arrangiert, produziert und gemixt, sondern auch das Artwork unter Benutzung Künstlicher Intelligenz entworfen, wie es heute vielfach üblich ist.



Die meist instrumental gehaltenen zwölf Stücke sind exzellent aufgenommen und auch vom musikalischen Können aller Beteiligten her über jeden Zweifel erhaben. Keyboards spielen bei der Gesamtwirkung eine große Rolle, eine deutlich größere jedenfalls als Gitarren. Bestimmte musikalische Themen kehren häufig wieder, und eine verträumte Atmosphäre ist den Songs nicht abzusprechen. Für den intensiven Hörgenuss bietet "Mysterious Forest – The Working Tapes" für meinen Geschmack zu wenige Reibungspunkte. Wenn man vorwiegend instrumental musiziert, braucht es im Progressive Rock nicht nur einen hervorragenden Klang und eine einwandfreie musikalische Darbietung, sondern auch ein paar Überraschungsmomente; und die fehlen auf dem aktuellen Langspieler. Nur beim langen 'Mysterious Forest Demo Tapes' gibt es ein paar gering dosierte Dissonanzen, und das jazzige Gitarrensolo in 'Mysterious Forest (Part 5)' sticht heraus.



Gepflegte Entspannung garantiert dieses Werk aber auf jeden Fall, das sich als Hintergrundmusik sehr gut eignet. Das soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein, sondern nur hervorheben, dass das Angebot an Emotionen begrenzt ist. Um es auf eine Formel zu bringen: Man bekommt Erholung statt Erregtheit.