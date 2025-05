Eine überzeugende Live-Demonstration, keine Frage!

Über das streitbare Image von KANONENFIEBER ist an vielen Stellen schon reichlich diskutiert worden, und auch auf diesen Seiten soll diese Diskussion nicht untergraben werden, schließlich ist die manchmal recht provokant aufbereitete Kriegsthematik der aufstrebenden Combo gerade in diesen besonderen Zeiten immerzu kritisch zu bewerten. Und dass man mit polarisierenden Textinhalten auch sicherlich den braunen Dreck anzieht, wird den Herrschaften um Chefdenker Noise sicherlich bekannt sein, verhindern können wird es die Band jedoch nicht - zumal sie sich ganz offensiv gegen jedwede rechte Tendenz in ihrer Kunst stellt. Nichtsdestotrotz hat es ohne jeden Zweifel einen speziellen Wert, mit der entsprechenden Symbolik zu agieren, Themeninhalte zweideutig zu formulieren und auch bewusst zu polarisieren. Denn dass die Band gerade mal zweieinhalb Jahre nach ihrem ersten Live-Auftritt fast eine komplette Tour in den größeren Clubs ausverkauft, ist - so weit lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster - nicht ausschließlich dem musikalischen Content von KANONENFIEBER zu verdanken, sondern dürfte auch von der auffälligen Bühnenshow begünstigt sein.

Im vergangenen Jahr machte die Truppe schließlich auch in Oberhausen Halt und füllte dort die kleinere Turbinenhalle bis zum letzten Platz - Grund genug also, die Rekorder einzuschalten und das Happening auch für die Nachwelt festzuhalten. Und auch wenn es sich bei "Live In Oberhausen" um eine reine Audio-Aufzeichnung handelt, bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wie tight und professionelle die Band zusammenarbeitet, wie sie ihre finsteren, martialischen Hymnen effektvoll und wirksam verkauft und wie sie in Windeseile auch einen Flächenbrand erzeugt, dessen hitzige Glut sofort auch auf das Publikum übergreift - und das wirkungsvoll bis zum letzten Ton der Zugabe.

KANONENFIEBER hat bereits ein breites Sammelsurium einprägsamer Hymnen komponiert, und angesichts dieser Tatsache hat die Band auch ziemlich leichtes Spiel, die Meute zu fesseln und zum lautstarken Mitsingen zu bewegen. Denn eines ist einmal klar: Rein musikalisch betrachtet sind die Nummern einer Platte wie "Die Urkatastrophe" tadellos und absolut überragend! Das zugehörige Selbstbewusstsein spürt man dann schließlich auch in der Live-Performance, und damit schließt sich dann auch der Kreis des jüngsten Erfolgs.

KANONENFIEBER mag polarisieren, die Meinungen teilen und in manchen Aspekten auch zu weit gehen. Dass die Herren auf den Brettern dieser Welt aber sehr schnell zu einer echten Macht geworden sind, das bestätigt der aktuelle Live-Output in jeder einzelnen Sequenz. Für den Moment ist es das dann auch, was primär zählt.