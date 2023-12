I Am The Void (EP)

Power Metal mit Melodie, Pathos und ohne Schlagerattitüde.

Die Power-Metal-Gruppe JUDICATOR aus Salt Lake City in den USA ist vor kurzem mit der zweifelhaften Aktion aufgefallen, die Schmalzballade 'Mandy' des Plüschpoppers BARRY MANILOW zu covern. Noch eine Power-Metal-Band mit fatalem Hang zu Pop und Schlager? Dass sie auch anders kann, zeigt die Formation um Sänger John Yelland mit ihrer neuen Zwei-Track-EP "I Am The Void".

Beim ersten Track handelt es sich um das neunminütige Titelstück. Die Anfangsphase mit Klavier, Streichern und balladesker Gesangsmelodie lässt nicht unbedingt Metal erwarten, doch dann setzen die Gitarren ein und werden von dramatischen Fanfaren- und Streicherklängen begleitet. Die Nummer ist klar und stringent aufgebaut. Trotz der langen Spieldauer warten keine überraschenden Brüche, doch das Stück packt den Hörer mit gelungenen Melodien und zunehmender Intensität, die sich vor allem gegen Ende bei der mehrfachen Wiederholung des Refrains entfaltet.

JUDICATOR scheint eine besondere Beziehung zu BLIND GUARDIAN zu haben. So hat John Yelland die Band mit einer Frau gegründet, die er auf einem GUARDIAN-Konzert kennengelernt hatte, und mittlerweile ist es zu einigen Kooperationen zwischen ihm und Hansi Kürsch gekommen. Nicht zuletzt war er die Stimme des sehr starken, GUARDIAN-lastigen Projektes DIRE PERIL mit dem Album "The Extraterrestrial Compendium". Nun covert JUDICATOR 'The Curse Of Feanor' aus dem großartigen Album "Nightfall In Middle-Earth". Wie die Gruppe selbst einräumt, hält sie sich eng an das Original. Dabei hat sie die komplexen Arrangements und die mehrstimmigen Chöre gut hinbekommen.

Natürlich ist eine EP nur eine Zwischenmahlzeit. Aber auf "I Am The Void" hat JUDICATOR mit zwei Schüssen zwei Treffer gesetzt, und auf diesem Niveau können die Jungs gerne mit einem Langspieler vorbeikommen.