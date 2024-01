Gute Songs in einem manchmal trägen Gesamtfluss.

Das neue JOHNROSE-Album hat sicherlich einen durchweg zeitlosen Charakter: Die Melodien laden zum Träumen ein, die Singer/Songwriter-Attitüde der meisten Songs hat etwas Heimeliges und der wiederkehrende Schwenk zum Prog Rock der 70er versprüht ebenfalls einige sehr angenehme Vibes, denen man sich langfristig auch nicht entziehen kann. Allerdings ist "The Prophet's Dance" auch eine Scheibe, die gewisse Grundvoraussetzungen beim Zuhörer verlangt, weil der meist ruhige Ton der zwölf neuen Stücke nicht in jeder Gemütslage die gleiche Stimmung erzeugt. Und das ist Fluch und Segen zugleich.

JOHNROSE entführt gekonnt aus der Hektik des Alltags, bringt Erdung und einen klaren Fokus, verzichtet derweil aber auf Hooks und spürbare Dynamik, was gerade im ersten Rutsch dazu führen kann, dass man die Platte ein wenig vor sich hin plätschern lässt. Es gibt keine klar definierten Highlights, weil die Grundatmosphäre nicht ganz so beweglich ist und die Emotionen nicht wirklich variabel transportiert werden. Zwar ist "The Prophet's Dance" am Ende ein wenig beschwingter und bringt mit 'Let Love Shine' einen kurzen Ausreißer an den Start, in dem der Musiker seine Vorliebe für die BEATLES zum Ausdruck bringt, doch genau solche Stimmungswechsel kommen insgesamt ein Stückchen zu kurz und verhindern manchmal auch den klareren Zugang zu den neuen Kompositionen.

Dieses Dilemma ist ein altbekanntes, denn auch wenn man nicht dem typischen Klischee folgt, einen Song und damit letztendlich auch alle zu kennen, so könnte ein bisschen mehr Flexibilität im musikalischen Ansatz dem neuen Album durchaus gut tun. Individuell betrachtet sind alle Songs überzeugend, doch im steten (und manchmal zähen) Fluss der Ereignisse darf es gerne etwas mehr Abwechslung sein, um die Hörerschaft bei der Stange zu halten. Und das ist insofern fatal, als JOHNROSE einen richtig guten Job macht und sich beim Songwriting keine echten Patzer leistet. Aber eine gewisse Trägheit bleibt Bestandteil von "The Prophet's Dance", und die trübt am Ende leider auch den Gesamteindruck - wie gesagt, ein Dilemma.

Anspieltipps: Manner Of Travelling, The Best Is Yet To Come