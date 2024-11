Eine Abschiedsveranstaltung mit viel positiver Energie.

Wenn eine Band auf ihrem wahrscheinlich letzten Album noch so viele positive Vibes versprühen kann, muss man sich ernsthaft fragen, ob es tatsächlich die Feierabend-Serenade ist, die uns JAPANDROIDSs auf dem vierten vollwertigen Werk vorzuspielen gedenkt. Das Duo aus Vancouver hat im letzten Jahrzehnt einige Nadelstiche in der Indie-Szene setzen können, gilt nicht nur bei Insidern als eine der lässigsten Punk-Rock-Combos auf dem Planeten und zaubert derweil einige der schönsten Melodien auf den Plattenteller, die man sich nur vorstellen kann. Und das soll es nun gewesen sein?



Nun, immerhin hat die Band ihren Schwanengesang noch einmal mit einer ganzen Reihe echter Highlights vollgepackt, in denen einige wunderschöne Singalongs neben beschwingten Indie-Grooves und der tollen Stimme von Brian King die letzte Runde einläuten und den beiden Kanadiern einen Abschied nach Maß bescheren. Stücke wie 'Chicago', 'Fugitive Summer' und das flottere 'One Without The Other' entpuppen sich als zeitlose Westcoast-Nummern. 'Gaslight Anthem' und 'All Bets Are Off' kokettieren noch einmal gekonnt mit dem Alternative-Mainstream, auch der Opener 'Eye Contact High' und das schwungvolle 'D&T' tragen sich völlig unbeschwert in die Liste der zahlreichen Klassiker ein, die JAPANDROIDS in den vergangenen Jahren eingetütet hat.



Nach knapp zwei Dekaden segnet das Duo nun das Zeitliche und widmet sich neuen Herausforderungen, nicht jedoch ohne seine Fans noch mal mit einem richtig starken Album zu beschenken. "Fate & Alcohol" ist in diesem Fall der erhoffte Best Case und eines dieser ALben, das man noch lange in Erinnerung halten wird. Man sieht sich hoffentlich bald wieder, ganz gleich unter welchem (neuen?) Namen!