Mehr als nur ein Coveralbum!

Natürlich hat jeder von uns ein ganz spezielles Programm vor Augen, wenn es darum geht, acht Bands und Songs auszuwählen um diese auf einer Compilation mit dem Titel "Hail To The Underground" zu verewigen. Die Auswahl von JACK HARLON & THE DEAD CROWS mag zwar mit Metal an sich nichts zu tun haben, zeugt aber von Geschmack, und wirkt nicht nur auf den ersten Eindruck hin als gelungen.



Noch größer ist jedoch der Respekt, den sich diese Formation aus dem fernen Australien für die Umsetzung des Materials verdient. Von handelsüblichen Coverversionen sind die Einspielungen und Aufnahmen nämlich ein ganzes Stück weit entfernt. Mehr noch, man kann sogar mit Fug und Recht behaupten, der Vierer hat sich die Tracks allesamt zu eigen gemacht.



So kommt es, dass etwa 'Day Of Lords' von JOY DIVISION und 'Copache' von MELVINS stilistisch gar nicht mehr allzu weit auseinander liegen, auch wenn die Originalversionen nun wahrlich nicht unbedingt ähnlich klingen. Das offenbar tief im psychedelischen Rock verwurzelte Quartett scheint neben einer gehörigen Affinität zu Stoner und Blues Rock aber auch ein Faible für Alternative und Indie Rock zu hegen. Nicht zuletzt deshalb passt es gut, dass sich die von Sänger und Gitarrist Tim Coutts-Smith angeführte Band für einen Gitarrenklang entschieden hat, der nicht nur funktioniert sondern auch für einen Hauch Düsternis sorgt.



Nachzuhören in der definitiv gelungenen Interpretation von 'Dark Entries' (BAUHAUS) sowie in der unglaublich intensiven Darbietung des AMON DÜÜL II-Klassikers 'Eye Shaking King' aus dem Jahre 1970.