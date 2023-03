Schlussendlich Ernüchterung trotz vereinzelter, positiver Überraschungen.

Bei ITERUM NATA handelt es sich um das Soloprojekt des Multiinstrumentalisten Jesse Heikkinen, dem ehemaligen Leadgitarristen von HEXVESSEL, welches er 2017 gegründet hat, um seine eigenen musikalischen Visionen zu verwirklichen, nachdem er zuvor jahrelang in mehreren Bands aktiv gewesen war. Der lateinische Name des Projekts kann in diesem Sinne mit "wiedergeboren" übersetzt werden. Am Ende des Gründungsjahres wartete ITERUM NATA bereits mit dem selbstbetitelten Debütalbum auf. Ein Jahr später kam "The Course Of Empire" und an Silvester 2020 "Bardo Disorder" heraus. "Trench of Loneliness" ist demzufolge das nunmehr vierte Album des Finnen.



Aufgrund des HEXVESSEL-Bezuges sowie der Darstellung des Labels Nordvis Produktion zum Projekt war ich neugierig geworden und hörte mir in einem ruhigen Moment die überwiegend von Neofolk geprägte Scheibe an. Davon blieb ich dann am Ende aber doch relativ ernüchtert zurück. Zwar ist "Trench Of Loneliness" kein schlechtes Album, doch bezweifle ich, dass es in meinem Player nochmals in Gänze wiederholt wiedergegeben wird. Hierfür überzeugt mich die Stimme, die beim Neofolk gemeinsam mit einer akustischen Gitarre üblicherweise den Hauptbestandteil bildet, einfach zu wenig. Auch die elektronische Beteiligung erscheint mir zu übertünchend und zu gehäuft, nachdem ich deren Tonlage als grenzwertig betrachte.



Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: so ist Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: so ist 'I Only Sing With The Dead' ein Schmeckerchen für meine Öhrlein, bei dem mich auch die vokale Komponente voll anspricht und der Electro-Anteil nicht stört. Stilistisch werde ich stellenweise an Swingmusik aus den 30er/40er Jahren erinnert. Ferner kommen das mehr im Folk-Prog-Rock angesiedelte, in sich stimmige Up-Beat-Stück 'The Mountain' sowie der Albumcloser 'Comedy Of Humanity' mit seinen nachvollziehbaren Lyrics in gefälligem Gewand daher. Im Übrigen gestalten so manche psychedelischen Elemente das Album hier und da abwechslungsreicher. Einige mögen womöglich noch an dem etwas ruhigeren 'Bones Of The Forest' Gefallen finden, das in den Strophen britpoppig auftritt, sich im exquisiten Refrain jedoch eher am Stil von HEXVESSEL orientiert.