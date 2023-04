Tolles Live-Dokument einer der spannendensten Nu-Metal-Bands der heutigen Zeit.

Lange Zeit war es um Nachwuchs im Nu-Metal-Sektor nicht wirklich gut bestellt, denn nach den Titanen des Genres wie KORN, DEFTONES, SLIPKNOT oder auch LINKIN PARK schaffte es erst einmal keine Band, ähnliche Höhen zu erklimmen. Doch in den letzten Jahren brodelt es wieder gewaltig, sei es nun durch Acts wie SPIRITBOX, APRIL ART, TETRARCH oder eben die Moldauer INFECTED RAIN, die der Spielrichtung wieder frische Impluse verpassen, oder eben durch die alten Größen, die immer noch starke Alben veröffentlichen. Letztgenannte Truppe um Frontfrau Elena "Lena Scissorhands" Cataraga ist dabei schon seit insgesamt 15 Jahren dabei, hat inzwischen fünf Studioalben veröffentlicht und versammelt auf ihren Videos mehrere Hundertausend Plays. Die erzwungene Pause durch die Corona-Pandemie hat das Quintett dabei genutzt, um im Rahmen eines exklusiven Livestreams auf seine gesamte Karriere zurückzublicken. Selbiger Stream wird nun erneut verwertet und in Form einer Bluray/DVD oder als Doppel-CD unter dem Titel "The Devil's Dozen" auch allen Fans zugänglich gemacht, die bei der Erstausstrahlung nicht dabeisein konnten.



Und das war in meinen Augen und Ohren eine sehr gute Entscheidung, denn in satten 21 Tracks aus der gesamten Historie stellt die Band hier eindrucksvoll unter Beweis, warum ihre Formkurve seit Jahren steil und stetig nach oben zeigt. Die Bandbreite reicht dabei von wuchtigen Nu-Metal-Granaten wie 'Endless Stairs' oder 'Judgemental Trap', bei denen deutlich der Einfluss von Genre-Titanen wie KORN durchschimmert, über eher progressiv angehauchten Metalcore in 'Dancing Alone' bis hin zu poppigen Einflüssen in 'Storm' oder 'Peculiar Kind Of Sanity', wobei der typische Sound der Band auch dank der charismatischen Stimme von Fronterin Elena immer klar erkennbar bleibt. Neben Growls und Klargesang sind es vor allem die Gitarren, die mit ihren massiven Riff-Wänden und dissonanten Ausflügen einen großen Teil zur Faszination INFECTED RAIN beitragen.



Gleichzeitig zeigt der Mitschnitt auch die Vor- und Nachteile eines in der Isolation eines Livestreams mitgeschnittenen Konzerts deutlich auf. Auf der Habenseite muss dabei ganz klar die astreine Produktion aufgeführt werden, die unheimlich dicht an eine Studioaufnahme herankommt, dennoch genügend Dynamik mitbringt, um das Live-Feeling zu transportieren. Für die perfekte Überbringung des selbigen fehlen aber natürlich die Publikumsreaktionen, die aus "The Devil's Dozen" ein perfektes Live-Dokument hätten machen können. Andererseits ist es eben in einem vollen Club oftmals schwierig, die Instrumente perfekt abzunehmen, weshalb der Kompromiss hier durchaus in Ordnung geht. Abstriche muss man in der visuellen Aufbereitung dagegen nicht machen, denn hier überzeugt der Mitschnitt mit gestochen scharfem Bildmaterial, großartigen Bühnenaufbauten und einer Lichtshow, die auch einem Headliner in einer großen Arena angemessen gewesen wäre. Entsprechend darf ich euch auch eine Anschaffung von CD und Bluray/DVD empfehlen, denn gerade optisch ist das hier schon großes Kino.



Dank der tollen Produktion ist "The Devil's Dozen" aber eben auch nicht nur eine Kaufempfehlung für Die-Hard-Fans der Band, die sich das Konzerterlebnis nach Hause holen wollen. Nein, durch den tollen Sounds fungiert die Scheibe auch als Best-Of-Veröffentlichung mit visuellem Bonus, die hervorragend geeignet ist, um den INFECTED RAIN-Kosmos für sich zu entdecken, falls ihr mit der Truppe aus Moldau bisher nichts anfangen konntet. Eine sehr lohnenswerte Investition von Zeit und Geld in meinen Augen, denn moderner Nu-Metal wird von kaum einer anderen jungen Band aktuell so spannend zelebriert wie von diesem Fünfer.