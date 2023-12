Schöne Vorspeise für das kommende Album.

Das Quintett INFECTED CHAOS, das seine Wurzeln im Allgäu und Tirol hat, treibt schon seit dem Jahr 2014 sein Unwesen im hiesigen Untergrund und hat auch bereits bei diversen Club- und Festivalshows auf sich aufmerksam machen können. Ebenso legt der Fünfer im Studio ein ordentliches Tempo vor und hat bisher in knapp zehn Jahren drei Langspieler auf die Metalgemeinde losgelassen. Der neue Release "Conjuration Overture, Vanity Is Dawning" ist dabei allerdings kein kompletter Langspieler, sondern soll als Vier-Song-EP als Appetizer für das ambitionierte nächste Studioalbum dienen, für das sich die Jungs nach eigener Aussage eine ganze Menge vorgenommen haben.



Musikalisch haben die vier neuen Kompositionen dabei einen durchaus frischen und ansprechenden Stilmix im Gepäck, der so ziemlich alle extremeren Spielarten des Metals bedient. Klar, primär lässt sich INFECTED CHAOS definitiv im Death Metal verorten, wobei vor allem Chris Fischers heisere Screams den Anker für diese Kategorisierung bilden. Auch die Gitarrenarbeit atmet definitiv verbleite Todesluft, bezieht gerade mit ihren melodischen Widerhaken aber viel Inspiration aus Göteborg und hat mir ihrer Eingängigkeit auch ein paar Parallelen zum klassischen Heavy Metal. Garniert wird das Ganze mit einer Prise schwarzmetallischer Raserei und einer recht düsteren Stimmung, die auch skandinavischen Black-Metal-Kollegen gut zu Gesicht stehen würde.



Positiv fällt mir angesichts des Openers 'Come Eventide, Come Evenfall' sofort auf, dass sich die Eingängigkeit der Gitarrenarbeit auch in den Metren des Gesangs niederschlägt. Oft von Todesmetallern sträflich vernächlässigt, ist es aber gerade die Rhythmik der Screams und Growls von Chris, die dafür sorgt, dass die Gesangspassagen auch ohne Melodie im Ohr bleiben. Gepaart mit einem sehr abwechslungsreichen musikalischen Fundament, macht das die Nummer zu einem echten Volltreffer im Spannungsfeld zwischen Death, Black und Melodic Death Metal. 'Vanity Is Dawning' hat im Anschluss dagegen eine deutlich schwärzere Note und sogar ein paar symphonische Untertöne. Einzig die etwas zu gegurgelten Growls stehen dem Track dabei im Weg, um das zweite Highlight der EP zu markieren. 'Tehom' erreicht dagegen die kompositorische Klasse der beiden Vorgänger nicht, sondern walzt als eher stumpfer Death-Metal-Brocken durch die Landschaft, bevor 'People Of Ash' die Kurzrille schlussendlich auf einer sehr positiven Note beschließt. In knappen sechseinhalb Minuten Spielzeit hat die Nummer nämlich zahlreiche starke Ideen zu bieten und greift das symphonisch-epische Flair von 'Vanity Is Dawning' auf, wobei mir hier die Vocals deutlich besser gefallen als beim zweiten Track der EP.



Alles in allem könnte man daher INFECTED CHAOS zum gelungenen Unterfangen gratulieren, denn "Conjuration Overture, Vanity Is Dawning" ist trotz zweier schwächerer Tracks und minimalen Abzügen in der B-Note insgesamt eine EP, die jetzt schon Lust auf das kommende Album der österreichisch-deutschen Co-Produktion macht, das hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen wird.